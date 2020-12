Eleonora Pedron ha pubblicato uno scatto favoloso in cui ha messo in mostra la sua bellezza e i suoi meravigliosi occhi.

Eleonora Pedron è una donna bellissima e piena di fascino. Lanciata in televisione da Emilio Fede nel ruolo di Meteorina a ‘Meteo 4’, la classe 1982 ha in seguito lavorato per ‘Controcampo’, ha gareggiato in ‘Notti sul ghiaccio 2’ ed è stata inviata nel programma ‘Fornelli in piazza’. Nella sua incredibile carriera, la nativa di Camposampiero ha preso parte anche al film ‘Vita Smeralda’ di Jerry Calà e a serie TV come ‘Donna detective’ e ‘Così fan tutte’.

Eleonora ha un grosso seguito sui social network: il suo account vanta ben 426mila follower. L’attrice e showgirl, poco fa, ha postato uno scatto stupefacente in cui ha messo in mostra la sua bellezza.

Eleonora Pedron incantevole sul letto: che occhi

Eleonora, nell’ultimo scatto condiviso sui social, è distesa sul letto e mette in mostra tutta la sua bellezza. La 38enne appoggia con delicatezza le mani sul viso. I suoi occhi da sogno sono piazzati in primissimo piano e mandano in estasi i fan. Le sue labbra carnose e il suo splendore sono decisamente abbaglianti.

Il post ha già collezionato 7mila cuoricini. I fan stanno commentando con entusiasmo. “Meravigliosa”, “Ma sono sempre bellissime le tue foto”, “Magnetica”, “Così ci fulmini”, si legge.

Eleonora, qualche giorno fa, ha stupito i fan postando una bellissima foto in cui ha mostrato a tutti le sue splendide gambe.