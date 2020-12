Elisa Isoardi, sorriso raggiante in primo piano. Accanto la persona più importante – FOTO

La conduttrice Rai Elisa Isoardi ha condiviso uno scatto in primo piano, il motivo l’arrivo della mamma, “la sua gioia più grande”

Si è conclusa da poche settimane la sua incredibile esperienza a “Ballando con le Stelle”, sebbene in maniera tragicomica e con una caviglia rotta, e ancora si continua a parlare della possibile storia nata nella pista del programma tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Si è visto palesemente che tra i due si era creato un forte sentimento tra una lezione in sala prove e un caffè al bar, ma i due non hanno mai confessato apertamente la cosa.

Il loro grande affiatamento ha subito fatto sognare i fan, e in molti si sono chiesti se tra i due fosse nato un amore. “C’è stato feeling ma molto, molto rispetto” – ha detto Elisa. “Con tutto quello che c’è successo s’è creata una bellissima amicizia, di condivisione e di supporto”.

Intervistata dalla rivista DiPiù, la Isoardi ha confessato: “Spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni”. ha ribadito la Isoardi, distruggendo i sogni di tantissimi fan.

Elisa Isoardi, “Il mio sorriso per voi”

Ieri Elisa è stata ospite alla trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone, per parlare di animali. Elisa ha condotto in studio il suo barboncino, tema della puntata la somiglianza tra cane e padrone a livello comportamentale. L’abbiamo vista raggiante in studio, nelle sue stories ha condiviso diverse immagini del suo pelose mentre si aggirava furtivo tra le telecamere.

Elisa ha anche condiviso un bellissimo primo piano ieri che la ritrae sorridente mentre attende l’arrivo della sua mamma: “Il mio sorriso per voi ♥️ #trapocoarrivalamiamamma #gioia”. Cappotto grigio e tunica rosa fluo che si intravvede, le gote leggermente arrossate e gli occhi colmi di gioia per l’arrivo di una persona molto importante per lei e che non vedeva da un po’.

“Alla faccia che qualcuno oggi ha visto occhi tristi…. Più speldidi di così cosa vogliamo.. Oggi Elisa finalmente avrà la sua mamma con se, ed é meraviglioso… Quante cose belle da dirsi❤️❤️”, “Goditi la tua mamma, stasera…👏😘” scrivono alcune fan commosse da questo sorriso spensierato.