Avete mai visto questa foto di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci? Erano giovanissimi

Oggi rispolveriamo una vecchia foto di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci agli inizi della loro carriera. Erano davvero giovanissimi!

Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, un’amicizia decennale

Eccoli Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci in una vecchia foto in bianco e nero. I due si sono conosciuti nel lontano 1993, quando si ritrovarono a condurre insieme “Scommettiamo che?”.

“Ci avevano assegnato due camerini minuscoli” avrebbe raccontato molto più tardi la conduttrice. “Il suo era di un metro quadro in più e ha insistito moltissimo per scambiarli. In quegli anni il conduttore uomo era automaticamente considerato un gradino più su rispetto alla donna, ma per lui non è mai stato così”.

Molti, in quegli anni li ricordano come il duo più scoppiettante della tv e la Carlucci stessa ammette di aver passato alcuni degli anni più belli della sua vita in compagnia del collega.

Pochi giorni prima della morte di Frizzi, i due si sentirono al telefono e Milly Carlucci gli promise che, una volta ripresosi, lo avrebbe invitato a Ballando con le stelle. Purtroppo, come sappiamo, il tempo non giocò a suo favore.