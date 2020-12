GF Vip, Stefania Orlando devastata dalle lacrime: volano insulti in diretta. La concorrente della casa più spiata d’Italia ha avuto un crollo dopo quanto successo in puntata

Non è stata affatto una puntata facile per Stefania Orlando, che è una delle concorrenti più amate di questo GF Vip. In puntata ha nuovamente discusso con Adua Del Vesco, con cui di recente è veramente ai ferri corti per via di quello che è successo quando Stefania ha deciso di nominarla perché non l’è ancora chiara la storia con Massimiliano Morra. Adua ha accusato Stefania di essere una che manipola le persone e a darle mano forte è stata Patrizia De Blanck in studio, che le ha urlato contro.

Stefania dopo la puntata si è sfogata con Tommaso, gli ha detto che fa sempre tante cose belle e in puntata sottolineano soltanto gli aspetti più brutti, le discussioni e i litigi che ha con gli altri e i modi in cui vogliono farla passare. Tommaso le ha ricordato che è stata tanto valorizzata da sua madre, che durante la sorpresa fatta al figlio ha ringraziato Stefania per stargli sempre vicino. Oggi Stefania è scoppiata in un pianto disperato ed è stata consolata da Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta.

I fans sui social stanno cercando di farle arrivare tutto il loro affetto, ma non è facile e sono molto arrabbiati per il modo in cui parlano di lei in puntata e che la sta facendo stare davvero molto male.