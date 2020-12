Gigi D’Alessio e la rivelazione choc sui figli: perché non lavorano in tv?

Gigi D’Alessio, giudice di The Voice Senior, ha fatto delle importanti rivelazioni sui suoi figli: a detta sua, nessuno dei tanti vorrebbe lavorare in tv. Svelate le motivazioni

La trasmissione di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici, sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico. Gli artisti che si presentano alle selezioni sono uomini e donne over 60: il talent di Rai 1 rappresenta per loro quell’occasione che non hanno mai avuto il coraggio di cogliere.

Gigi D’Alessio, uno dei quattro giudici della trasmissione, si è dimostrato entusiasta del progetto: “Davanti a questi artisti che sono come genitori, mi sento piccolo piccolo“.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’artista si è lasciato andare a rivelazioni inedite a proposito dei figli: a quanto sembra, nessuno dei tanti ha scelto la strada televisiva.

Gigi D’Alessio e la rivelazione sui figli: “No alle raccomandazioni”

Il giudice di The Voice Senior ha parlato in maniera categorica: nessuna raccomandazione per i suoi figli. Il cantante, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, non si riferiva tanto ad Andrea – il figlio avuto da Anna Tatangelo – ma a Claudio, Ilaria e Luca. Nessuno dei tre, stando alle parole di papà Gigi, ha scelto di lavorare in televisione.

Una scelta che D’Alessio sembra condividere a pieno, in quanto non ha mai desiderato spianare la loro carriera attraverso raccomandazioni. Il cantante, in particolare, si è espresso in merito al figlio Luca, il cui mestiere si lega al mondo della musica.

“Non lo metterò mai su corsie preferenziali, deve imparare che le porte in faccia sono importanti“, ha dichiarato Gigi, forse in polemica con tanti altri Vip che non sembrano affatto pensarla come lui. Per il giudice, al contrario, è importante che i figli facciano la loro strada a prescindere dai genitori, e si costruiscano il futuro con le proprie forze.

In merito al suo sogno nel cassetto, D’Alessio ha rivelato di coltivare da tempo il desiderio di un programma con Serena Rossi. Il cantante, la cui ultima conduzione risale a 20 anni che siamo italiani, ha affermato di essere ben disposto a mettersi alla prova in un progetto simile. Questa volta, tuttavia, vorrebbe una nuova compagna accanto a sé.