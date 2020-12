Ginevra Lamborghini, il bikini che sa di sfida ad Elettra-FOTO

Ginevra Lamborghini sfida la sorella con un bikini leopardato proprio in stile Elettra, mette in mostra il suo fisico slanciato

La bella sorella biondissima di Elettra Lamborghini, non sono vuole competere con il fisico e lo stile della sorella ma anche nella musica. Si è infatti messa in gioco anche lei nel campo musicale con il suo nuovo brano che si chiama Scorzese, esordisce anche lei come la sorella nelle vesti di cantante. La sua musica appare però diversa da quella della sorella, infatti nessun reggaeton ma una sonorità che mescola diversi generi e da più rilievo alla voce.

Ginevra Lamborghini come la sorella cantante a tutti gli effetti, ma tra loro c’è maretta

I suoi generi musicale si ispirano ad Alicia Keys, Nina Simone, Billie Eilish, Etta James e anche Aretha Franklin. Sono loro che hanno spinto la giovane Lamborghini ad aprirsi al mondo della musica. Il suo brano, Scorzese ha in se un mix di generi da il rap al Jazz, la volontà è di fare emergere la voce e il canto in se, la musica deve accompagnare. In questo caso accompagna con un ritmo in stile blues.

Il brano parla di Ginevra e il video, girato in stile Alice nel paese delle meraviglie, ha lo scopo di raccontare la vita di Ginevra come fosse una favola, così spiega lei. Nel video si vedono i tre alter ego della giovane ereditiera, e le sue personalità rappresentato da colori che si interscambiano. Ginevra non si dedica solamente alla sua carriera di cantante, infatti lavora anche per l’azienda di famiglia gestendo la parte creativa in Italia e all’estero.

Una giovane promettente, dai molti talenti. Su Instagram ha 59,3mila followers, numero non paragonabile ai 6,5milioni di Elettra ma la giovane avrà tempo di raggiungere la notorietà della sorella, forse. Intanto ha deciso di dedicare il suo profilo Instagram alla sua nuova professione, infatti appaiono poche foto e quasi tutte del videoclip della sua canzone. Nella didascalia scrive nel campo professione “Musicista”, fa sul serio Ginevra. Un’altra novità che riguarda la sorella di Elettra, è che la bella bionda sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Tuttavia a quanto pare tra le due sorelle non corre buon sangue, anzi pessimo visto che Elettra non l’ha nemmeno invitata al suo matrimonio con Afrojack, tenutosi a Settembre sul Lago di Como. Non sono chiari i motivi del litigio ma una cosa è sicura, non sono in buoni rapporti e questa entrata nella casa del GF Vip non è apprezzata da Elettra. Sarà forse perché Ginevra sta seguendo la strada della sorella in televisione? oppure i motivi risalgono ad attriti familiari personali? Staremo a vedere.