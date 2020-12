Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 dicembre: il segreto di Salvatore

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 dicembre: Laura scopre che Salvatore ha omesso un piccolo particolare nella ricerca del loro nuovo socio.

Marcello partirà per Bologna e ciò significa che Laura e Salvatore devono trovare un nuovo socio per la caffetteria. Non sanno che il ragazzo è combattuto tra il suo desiderio di andare fino in fondo con la decisione presa ed i ricatti del Mantovano, tornato in città per esigere da lui un’ingente somma di denaro. Roberta non sa nulla della delicata situazione in cui versa il fidanzato, mentre Armando ha dovuto subire le peggiori angherie quando ha tentato di difenderlo. Nel frattempo Pietro, costretto a lavorare al Paradiso dopo un furto di abiti, ha trovato una famiglia all’interno della boutique e non è più disposto a separarsene.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 dicembre: Vittorio e Beatrice sempre più vicini

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Laura scoprirà un segreto che la farà andare su tutte le furie: per qualche strana ragione, Salvatore ha ristretto il campo della loro ricerca ai soli camerieri uomini.

In quello stesso momento, il giovane Pietro Conti sta ricevendo la sentenza per il furto che ha commesso. Le parole pronunciate dal giudice Cimatti potrebbero cambiare la sua vita per sempre. Quale che sia la decisione della corte, tuttavia, il ragazzo desidera rimanere a lavorare al Paradiso insieme al nuovo amico Rocco. Vittorio accetta e a sorpresa chiede a Beatrice di trasferirsi a casa sua insieme al figlio. Tra i due sembra esserci nuovamente una particolare intesa.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che, mentre Marcello si preoccupa dell’incolumità di Roberta, Armando sogna una vita con Agnese. Quando il magazziniere scoprirà che la sarta ha organizzato una colletta per ricomprargli la bici, avrà la conferma di aver trovato la donna della sua vita.