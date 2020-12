Vi ricordate l’interprete di Mariangela Fantozzi? Il suo grido d’aiuto

L’interprete di Mariangela Fantozzi parla delle sue enormi difficoltà dovute alla chiusura dei teatri e allo stop tragico del mondo della cultura

Maria Cristina Maccà è un’attrice veneta molto attiva soprattutto nel settore teatrale. Inizia a sentire ardere dentro di sè il fuoco dell’arte fin da ragazzina. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla compagnia amatoriale La baracca, nella sua città natale, Vicenza.

Per affinare le sue doti decide di trasferirsi a Roma per frequentare la prestigiosa Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Ha calcato il palcoscenico interpretando personaggi dei più grandi autori teatrali di sempre: Pirandello, Moliere, Sartre, Eliot, Euripide, Eschilo, Griboedov, Brecht, Feydeau.

Leggi anche -> Avete mai visto la fidanzata di Insinna? La loro è una favola moderna

L’interprete di Mariangela Fantozzi: Maria Cristina Maccà

LEGGI ANCHE> Elisa Isoardi, spunta una notizia improvvisa: ma Check Up?

Non ha disdegnato anche una prolifera carriera divisa anche tra cinema e televisione. Ha partecipato a numerosi film e fiction di successo ma il pubblico italiano la ricorda per due ruoli iconici. La sua figura da caratterista è risultata perfetta per l’interpretazione di i Mariangela e Uga Fantozzi, rispettivamente figlia e nipote del ragioniere che aveva il volto di Paolo Villaggio, serie divenuta un cult del cinema italiano.

La pandemia da Coronavirus e la forzata chiusura di cinema e teatri ha comportato una drastica frenata per tutti i lavoratori del settore che adesso si ritrovano in situazioni di tragicità.

Maria Cristina Maccà, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato di potersi sostenere solo con i risparmi accumulati degli anni e i 600 euro che lo Stato dà come sovvenzione, cifra assolutamente insufficiente. “Quanto può durare? Ho paura di finire sotto un ponte. Ho dovuto lasciare Roma e sono tornata a vivere con mia madre” – ha detto.

L’attrice ha lavorato con i nomi più illustri del cinema itaiano, da Mario Monicelli a Pupi Avati ma anche Carlo Vanzina, Neri Parenti e il già citato Paolo Villaggio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Non voglio sussidi. Voglio solo tornare a fare il mio lavoro. Faccio provini da remoto. Mi dicono il famoso: ‘Le faremo sapere’. Poi non si va vivo più nessuno.” – ha continuato l’attrice. Di sicuro non le mancano le energie e la voglia di rimettersi in gioco. Quello che serve è che la macchina dello spettacolo e della cultura riparta. E su un ipotetico ritorno di Fantozzi dice: “Immaginereste il ragioniere che indossa la mascherina? Sarebbe sicuramente record di incassi”. Impossibile però vedere un volto che non sia quello di Paolo Villaggio interpretare lo stesso ruolo.