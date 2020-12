Maltempo in Italia, quali le regioni maggiormente interessate

Maltempo in Italia, le temperature rigide gravate da pioggia e da vento interessano tutta la penisola, vediamo quali sono le regioni maggiormente colpite da questa ondata.

L’Italia flagellata dal maltempo, questo è quanto emerge da ogni angolo della penisola. Da Nord a Sud, le nuvole e la pioggia dominano. In alcune parti d’Italia la situazione è ancora più allarmante, come nel Veneto: presso la Statale Alemagna infatti si è reso necessario l’intervento di tanti pompieri a causa della neve. La strada è stata quindi poi chiusa per evitare eventi pregiudizievoli. Si è stimato un intervento massiccio dei Vigili del Fuoco, oltre 3.000 risorse, tra questi solo 1.400 in Veneto. Oltre a questi, occorre aggiungere 445, che sono le persone soccorse dall’inizio del maltempo che ha investito davvero tutta Italia, isole comprese. Anzi, proprio la Sardegna – precisamente Bitti, provincia di Nuoro – e la Sicilia – Catania in particolare – sono state le zone più colpite qualche settimana fa.

Maltempo in Italia, festa dell’Immacolata in casa

Non solo l’emergenza sanitaria, pure il maltempo ostacola le belle passeggiate: le piogge infatti hanno costretto gli italiani a rimanere – ancora una volta – all’interno delle mura domestiche. Il Nord è ancora flagellato dalle piogge: tra le regioni colpite oltre il Veneto, anche l’Emilia Romagna, i cui interventi superano le 500 unità. 160 invece i Vigili del fuoco interessati in Toscana, Piemonte e Lombardia. Paura nel Friuli Venezia Giulia, il fiume Tagliamento – seppur sotto controllo – ha provocato degli allagamenti tanto da far evacuare una persona dalla sua abitazione, in provincia di Pordenone.

Maltempo, le regioni più colpite del sud sono invece la Campania, protagonista di fortissime piogge nella giornata di ieri e ancora una volta la Sicilia, oltre 350 gli interventi necessari dei Vigili del Fuoco.