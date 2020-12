Marco Rompietti, la dedica speciale all’amica Giorgia Pantini – FOTO

Marco Rompietti dedica parole d’affetto a Giorgia Pantini, la foto pubblicata su Instagram è colma di gratitudine e parole calorose

Nicole Soria la conosciamo tutti ormai, la ex moglie milanese di Andrea Ghiselli di “Matrimonio a prima vista Italia 2020”, lui, Marco Rompietti, nuovo fidanzato forse sappiamo un po’ meno. Marco, classe 1986, ha partecipato all’edizione 2019 del programma insieme a Ambra Radicioni ma anche loro sono giunti alla decisione di chiudere la storia una volta giunti alla decisione finale. Ternano lui e milanese lei, ma la storia sembra andare avanti a gonfie vele da qualche mese ormai.

Marco a detta di Nicole è “premuroso ed empatico”, la fa stare bene e trascorrere le giornate insieme non è mai stato così semplice. Lui è sempre stato un aggregatore con gli altri ex concorrenti delle scorse edizioni e con il suo canale YouTube spesso realizza dirette divertenti in cui intervista personaggi e racconta aneddoti spiritosi.

È rimasto grande amico con Ambra Radicioni e un’altra concorrente di Matrimonio, Cecilia De Stefanis. Proprio queste due ragazze sono presenti nell’ultima foto pubblicata da Marco sulla sua pagina Instagram. La quarta persona però non è Nicole ma Giorgia Pantini, a cui Marco dedica parole d’affetto per la grande amicizia che si è creata negli ultimi mesi.

Marco Rompietti, “Sto scoprendo in lei un’amica dal cuore d’oro”

“In una calda serata di fine agosto invitai Giorgia ad una cena con Cecilia e Ambra. Io e Giorgia ci siamo conosciuti prima, abbiamo qualche aneddoto divertente che magari lascio pubblicare a lei. Ciò̀ che posso dire, è che lei è una ragazza davvero pura e soprattutto negli ultimi tempi sto scoprendo in lei un’amica dal cuore d’oro. Ricordate il post che feci per “ringraziare” tre “anonimi per aver registrato una stella in ricordo di Yuma (la mia cagnolona recentemente scomparsa)?”

Prosegue Marco: “Beh, ovviamente una di queste tre persone è Nicole, l’altra è Fulvio (sempre legato ai miei cani)… ma chi ha ideato il tutto è stata Giorgia. E niente, ci tenevo a ringraziarla per questo ma anche per le lunghe chiacchierate, per quella colazione in stazione Tiburtina da 3 ore, per i confronti, gli sfoghi… per questa inaspettata e improvvisa amicizia 😍”.

Parole cariche d’affetto profondo che il responsabile comunicazione ternano dedica a Giorgia, ex moglie di Luca Cantiano. Nella foto infatti troviamo i quattro amici stretti insieme in quest’estate italiana fatta di incertezze e momenti bui ma dove Marco ha trovato una fidanzata da amare e un’amica da proteggere.