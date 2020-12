Matilde Brandi crede di incontrare Tom Cruise, a “Le Iene” lo scherzo

Le Iene organizzano uno scherzo a Matilde Brandi che crede di dover incontrare Tom Cruise, ma qualcosa è andato storto. Ecco cosa è successo

Le Iene non si smentiscono mai e anche questa sera hanno messo in scena uno scherzo davvero divertente. La protagonista della storia è Matilde Brandi, ex concorrente della casa del Grande Fratello che ogni lunedì e venerdì fa compagnia ad Alfonso Signorini negli studi televisivi del programma. Ma che succede quando viene chiamata per incontrare per la prima volta Tom Cruise? Ecco cosa è successo nello scherzo.

Matilde Brandi: qual è lo scherzo de Le Iene?

Matilde Brandi è al settimo cielo dopo aver scoperto che Tom Cruise la vuole nel suo film, così prima dell’appuntamento con il bello attore decide di andarsi a fare una pulizia dei denti e va dal suo dentista di fiducia. Proprio lì però succede il finimondo: l’igienista, complice de Le Iene, mette sui denti della showgirl il gel sbagliato e così in un batter d’occhio le diventano neri. A quel punto Matilde non sa cosa fare e presa dal panico scoppia in un pianto disperato. Il dentista le dice che la soluzione sarà pronta solo nel pomeriggio, ma l’incontro è prima. Così decide di andare all’appuntamento con la mascherina, tanto in questo periodo è obbligatoria. Insieme alla figlia arriva da quello che pensava fosse Tom Cruise ma trova invece invece “il suo agente” che le chiede di fare qualche foto e sorridere. La donna cerca di spiegare la situazione, fino a quando arriva il presunto Cruise coperto da una maschera, in realtà inviato de Le Iene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Tom Cruise sembra molto arrabbiato con Matilde Brandi per quello che è successo, ma la showgirl cerca di scusarsi parlando in un inglese incomprensibile: “My dentist ha sbagliat”. Dopo quelle parole l’inviato si toglie la maschera, tutti scoppiano a ridere tranne la donna che inizia a piangere disperata.