Matilde Brandi mostra l’outfit sfoggiato al Gf: il vestito non contiene le curve – FOTO

Matilde Brandi si prepara alla puntata del Gf Vip: l’outfit della ballerina ha fatto impazzire i telespettatori. Favolosa!

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sfoggiato, nella nuova puntata, un outfit davvero scoppiettante. La bionda ballerina, con un sensualissimo abito color nude, era splendida come al solito. Tacco a spillo nero e cintura in pelle per la Brandi, che non ha mancato di esibire tutta la propria femminilità.

Per lei i complimenti si sprecano: “La nostra principessa“, “Stupenda“.

Matilde Brandi e Franceska Pepe: è ancora guerra fra le due?