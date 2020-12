Drammatico schianto in auto, giovane ragazza perde la vita: la decisione della madre

Una ragazza di 26 anni è deceduta ieri all’ospedale di Messina, dove si trovava ricoverata da sabato in seguito ad un drammatico incidente stradale.

Non ce l’ha fatta Giulia Ragini, la ragazza rimasta coinvolta in un incidente stradale a San Filippo del Mela, in provincia di Messina, nella giornata di sabato. La 26enne era ricoverata in gravi condizioni al Policlinico del capoluogo di provincia siciliano, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, per cui ogni sforzo dei medici è risultato vano, tra cui anche a due interventi chirurgici. Nel drammatico incidente costato la vita alla giovane, altre due donne sono rimaste ferite, una delle quali versa in gravi condizioni.

È morta nella mattinata di ieri, lunedì 7 dicembre, Giulia Ragini, la ragazza di 26 anni ricoverata presso il Policlinico di Messina a seguito di un incidente stradale, consumatosi sabato ad Archi, frazione di San Filippo del Mela, in provincia di Messina. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de La Gazzetta del Sud, la giovane si trovava alla guida della sua auto, una Smart, che per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con una Panda, a bordo della quale vi erano due donne.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alle tre donne coinvolte nell’impatto. La 26enne è stata trasportata all’ospedale di Milazzo, dove i medici considerate le condizioni critiche hanno disposto il trasferimento in eliambulanza presso il Policlinico di Messina. La giovane è stata sottoposta a due interventi chirurgici, ma, purtroppo, ogni tentativo dei medici di salvarle la vita è risultato inutile: Giulia è deceduta ieri mattina a causa delle gravi lesioni riportate. Anche le altre due donne sono state trasportate in ospedale, una delle quali sarebbe ricoverata in gravi condizioni.

La madre della vittima, come riporta La Gazzetta del Sud, ha autorizzato la donazione degli organi che potranno salvare altre vite.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Milazzo ed i colleghi della stazione di San Filippo del Mela che, intervenuti sul posto, hanno provveduto ai rilievi di legge.