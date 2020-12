Nuovo bonus 800 euro: come funziona e come richiederlo

In arrivo un nuovo bonus di 800 euro, approvato dalla Legge di Bilancio: ecco come funziona e come richiederlo.

Leggendo attentamente la Legge Bilancio 2021, si può notare come sia stato mantenuto il Bonus per le nuove nascite. Inizialmente il legislatore intendeva eliminare questi ‘aiuti’, sostituendo con assegno unico. Il ‘Bonus Mamma’ è stato quindi mantenuto fino al 31 dicembre 2021: la misura è rivolta non solo per chi aspetta un bambino, ma anche per chi decide di adottarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Bonus Spesa con il decreto Ristori Ter: come riuscire ad ottenerlo

Bonus Mamma: come ottenerlo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Bonus, pensioni e rimborsi: a chi spetteranno tutti i sostegni economici

L’importo erogato per il Bonus Mamma è pari a 800 euro e potrà essere richiesto per le nascite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Per ricevere l’aiuto non va presentato l’ISEE perché non ci sono al momento vincoli legati al reddito. Come se non bastasse, il bonus non concorre alla formazione del reddito delle famiglie beneficiarie. Come documentazione, è necessario un documento d’identità e un certificato del ginecologo per attestare l’ottavo mese di gravidanza. Per presentare la domanda bisogna recarsi sul sito dell’INPS nell’apposita sezione usando lo SPID: per chi invece è poco pratico, può anche rivolgersi direttamente all’istituto previdenziale che fornirà le direttive.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il Bonus mamma è attivo dal 2017. In caso di gravidanza gemellare, l’iter è leggermente diverso. La richiedente, una volta fatta domanda al compimento del settimo mese, potrà essere liquidata con una sola quota di 800 euro. Le altre quote (dipende da quanti gemelli sono) potranno essere erogate dopo il parto, a seguito di una seconda domanda da parte della neomamma.