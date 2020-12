Incendio nel cuore della notte: muore giovane donna

Una donna di 37 anni è deceduta durante la scorsa notte in seguito ad un incendio scoppiato nell’appartamento dove viveva a Rimini.

Dramma durante la scorsa notte a Rimini, dove una giovane donna è morta in seguito ad un incendio divampato in un residence. Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe scoppiato all’interno di un appartamento al terzo piano, dove la vittima viveva. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato. Purtroppo, per la donna, che si era rifugiata nel bagno, probabilmente nel tentativo di scampare alle fiamme, non c’è stato nulla da fare. Due uomini sono rimasti intossicati e sono stati trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati.

Un terribile incendio è divampato durante la scorsa notte, tra lunedì 7 e martedì 8 dicembre, in un appartamento di un residence a San Giuliano mare, quartiere di Rimini. Nell’appartamento viveva una donna di 37 anni che ha perso la vita rimanendo intrappolata al suo interno. Stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, la vittima è stata ritrovata nel bagno, dove probabilmente si era rifugiata per scampare alle fiamme e al fumo, che nel frattempo aveva invaso anche gli altri appartamenti del piano. La vittima sarebbe una collaboratrice scolastica originaria della provincia di Potenza che si era trasferita in Emilia lo scorso ottobre.

Sul posto sono intervenuti Polizia, soccorsi del 118 e diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. Rimasti intossicati, invece, due uomini che, tratti in salvo dai pompieri, sono stati trasportati in ospedale, dove ora si troverebbero ricoverati. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Ancora non è chiaro da cosa possa aver avuto origine l’incendio, circostanze su cui sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine del capoluogo di provincia emiliano. L’edificio, intanto, come riporta Il Corriere della Sera, è stato dichiarato inagibile.