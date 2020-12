Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: è crisi fra i due? Gli indizi dai social

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne, ma tra i due sembra esserci aria di crisi: gli indizi che provengono dai social

Si sono conosciuti all’interno dell’edizione 2017 di Uomini e Donne, e si sono perdutamente innamorati l’uno dell’altra. Rosa Perrotta, che al tempo ricopriva il ruolo di tronista, scelse il bell’avvocato Pietro Tartaglione, e da quel momento i due fecero coppia fissa. A coronare il loro amore, l’arrivo del piccolo Domenico, da entrambi chiamato affettuosamente “Dodo“.

Tuttavia, stando agli indizi che provengono dai social, per la coppia sembra esserci aria di crisi: le ultime foto insieme risalgono infatti a ben 20 giorni fa.

Inoltre, il messaggio che Rosa ha postato attraverso una Instagram story è alquanto eloquente: cosa sta accadendo davvero tra i due?

Rosa e Pietro: gli indizi che testimonierebbero la crisi

Da svariato tempo, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non pubblicano più scatti insieme. I due, genitori del piccolo Dodo, sono apparsi più distanti che mai in questo periodo, ed i fan non hanno potuto non accorgersene. Nel profilo di lui, l’ultima foto insieme risale al 20 novembre, mentre in quello di Rosa si arriva addirittura al 25 ottobre.

A destare preoccupazione nei followers è stata anche una delle ultime Instagram stories di Rosa. L’ex tronista, attraverso un lungo messaggio, ha voluto ringraziare le persone che la seguono per esserle sempre accanto. “Mi sembra che mi conosciate e mi leggiate dentro meglio di quanto non sappia fare chi mi conosce dal vivo da anni“: queste le parole della Perrotta, che sembrano gridare un taciuto malessere.

Lo sfogo dell’influencer è poi proseguito, tirando in ballo la sincerità che l’ha sempre contraddistinta. “Sono sempre stata così e così rimarrò sempre. Sono certa di una sola cosa nella mia vita: io non deludo“. Che cosa avrà voluto dire Rosa con queste parole? Che il suo Pietro l’abbia in qualche modo ferita irreparabilmente?

Le voci che parlano di crisi fra i due si sono accentuate proprio quest’oggi. Rosa e Pietro, infatti, hanno trascorso il giorno dell’Immacolata separati. La Perrotta ha condiviso delle stories con il figlio, asserendo che ormai deve controllarlo ovunque, altrimenti il piccolo Dodo sarebbe in grado di aprire tutti i cassetti di casa.

Pietro, tuttavia, non era presente all’interno del siparietto familiare. Quest’ultimo si è infatti mostrato mentre si trovava in macchina, completamente solo.

I rumors su un’eventuale crisi si accentuano sempre di più: ora tocca ai diretti interessati smentire o confermare le voci.