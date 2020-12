Il 17 dicembre saranno ufficializzati i nomi dei partecipanti all’edizione 2021 del Festival di Sanremo, ma nel frattempo arrivano le prime indiscrezioni sui cantanti in gara

Nonostante le incertezze che continuano a circondare l’organizzazione del Festival di Sanremo ad oggi è confermata la sua partenza per il prossimo 2 marzo. A questo proposito iniziano a spuntare i primi nomi che, stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, potrebbero rappresentare il cast di artisti dell’edizione 2021. Ovviamente l’annuncio ufficiale verrà dato da Amadeus nel corso della serata finale di Sanremo Giovani, nella quale verrà decretata anche la categoria delle Nuove Proposte. Ma veniamo ai big e a coloro che potremmo vedere sul palco dell’Ariston.

I papabili partecipanti di Sanremo 2021

Tra i nomi spunterebbero Loredana Bertè, Annalisa, Noemi, Arisa, Malika Ayane e un inedito trio formato da Grazia Di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava. Tra le donne debutterebbe a Sanremo Gaia Gozzi, la vincitrice della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra gli artisti uomini si parla del ritorno di Irama, Max Gazzè e di Ermal Meta. A loro si accompagnano i nomi di Coma Cose, Fulminacci e Colapesce insieme a Di Martino.

Infine ci sarebbero anche due gruppi: Lo Stato Sociale e i Maneskin. Per il gruppo lanciato dal talent show di X Factor si tratterebbe di un vero e proprio debutto. Infine a incuriosire il pubblico la possibilità di vedere sul palco anche Francesca Michielin accompagnata da Fedez che salirebbe per la prima volta sul palco dell’Ariston.

Se questi nomi saranno confermati o meno lo si scoprirà solo nel corso della diretta del 17 dicembre quando Amadeus condurrà la sfida finale per la categoria delle Nuove Proposte. Accanto a lui potrebbe essersi Fiorello. Il duo tornerà infatti a presentare il Festival dopo il grandissimo successo dell’edizione 2020.

Non è ancora chiaro se tutto potrà procedere come previsto a causa delle restrizioni e quale sarà il ruolo del pubblico in quel frangente, ma i dirigenti sembrano fiduciosi per i mesi a venire.