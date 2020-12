Sara Quattrociocche si conferma tra le influencer in rapidissima ascesa di fine 2020, fisico pazzesco e provocante, praticamente senza veli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

In rapidissima ascesa, conquista followers e ammiratori a più non posso già da un po’ di tempo. In questo finale di 2020, sta crescendo la considerazione sul web di Sara Quattrociocche. 28 anni, sta diventando velocemente una vera e propria star di Instagram, a suon di scatti provocanti e sensuali. Un fisico slanciato e da vera fotomodella è la sua arma vincente, curve mozzafiato e attitudine maliziosa fanno il resto e le stanno garantendo una vera pioggia di like e commenti. Sara non ha ancora sfondato nel mondo dello spettacolo, ma di questo passo lo farà di certo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sara Quattrociocche da’ le spalle, in calze trasparenti il panorama è da urlo – FOTO

Sara Quattrociocche, esplosiva e maliziosa: sensualità a mille, che curve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sara Quattrociocche, incontenibile sotto la doccia: bellezza senza veli – FOTO

Nuovo scatto da urlo quest’oggi, che ci fa ammirare le sue curve perfette. Il lato A è coperto soltanto con le mani ma si intuisce perfettamente, il suo sguardo di ghiaccio non ammette repliche e fa girare la testa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Il tocco finale lo danno i suoi lunghi capelli ricci. “Ogni riccio un capriccio” è forse detto veritiero, di certo la sua chioma è un dettaglo di ulteriore fascino che le conferisce un’aura assolutamente irresistibile. Non sappiamo quale sia il vostro parere, ma crediamo che di Sara presto sentiremo molto parlare.