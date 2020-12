Test della personalità: trova il fiore del tuo mese di nascita e scoprirai tutte le tue qualità

La nostra personalità è data da un insieme di fattori: scopri le tue potenzialità attraverso il test che ricollega un fiore al tuo mese di nascita. Potresti conoscere nuovi lati di te!

Il test che ti sottoponiamo ti permetterà di scoprire nuovi lati della tua personalità. Ciascun individuo è infatti la somma di una pluralità di fattori, anche se spesso non se ne è pienamente consapevoli. Il tuo mese di nascita rappresenterà un indizio fondamentale: ad ogni mese viene associato un fiore, che nel caso specifico ti rivelerà dei preziosi dettagli su te stesso.

Mettiti in gioco per scoprire chi sei veramente, e le qualità che mai avresti pensato di possedere!

Scopri la tua personalità: a rivelarlo è il mese di nascita!

Se sei nato a gennaio, il fiore che ti contraddistingue è il garofano: questo significa che sei una persona solare e positiva, in grado di far sorridere chiunque ti circondi. Per i nati a febbraio, il fiore che rivela la personalità è l’iride: siete persone intelligenti e sensibili, nonostante molti tentino di mettere in dubbio le vostre effettive qualità.

Giunchiglia per il mese di marzo: la caratteristica che più ti contraddistingue è l’amor proprio. Ricerchi sempre la serenità d’animo, sebbene questo atteggiamento non venga spesso visto di buon occhio. Se il tuo mese è aprile, allora il fiore corrispondente è la margherita: ovunque vai, sei in grado di attirare le attenzioni su di te. Hai una personalità forte e carismatica.

Il mughetto è il fiore per i nati a maggio: siete persone ottimiste e stimolanti, ed una fonte di energia positiva per chi vi sta accanto. La rosa e la speronella sono, rispettivamente, i fiori di giugno e luglio. La prima simboleggia la passione che anima tutto ciò che fai, e la determinazione con cui porti avanti gli obbiettivi prefissati. La seconda è simbolo della tua bellezza esteriore ed interiore: sii sempre fiero di ciò che sei, perché le persone che ti circondano non possono proprio fare a meno di te.

Per i nati ad agosto il fiore è il gladiolo: sei un individuo saggio e riesci sempre ad affrontare i problemi che la vita ti pone davanti. L’aster è invece il fiore per il mese di settembre: la tua dote speciale è l’empatia, e sei propenso a scorgere sempre il buono in chi ti affianca. Per ottobre, il fiore è la calendula, simbolo della laboriosità e della dedizione al lavoro: sei una persona che non sta mai con le mani in mano, e ti fai sempre in quattro per gli altri.

Per i nati a novembre il fiore è il crisantemo: sei una persona che si dedica all’esercizio del pensiero e della mente, e sei sempre proiettato verso il miglioramento di te stesso. Dicembre è il mese della poinsettia: ami la solitudine e la tranquillità, e preferisci essere circondato solo dalle persone che conosci a fondo, e di cui ti fidi.