Tommaso Zorzi felice per il confronto con Francesco Oppini: “Sono cotto!”. L’influencer oggi ha commentato un po’ l’incontro ha avuto con il suo amico dopo la dichiarazione

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono rincontrati ieri, e hanno avuto modo di parlarsi a cuore aperto dopo la dichiarazione avvenuta nel weekend. Un incontro che ha reso molto felici entrambi, in particolar modo Tommaso che ha trascorso dei giorni dov’è stato molto male perché temeva la reazione che l’amico avrebbe avuto nel scoprire una cosa del genere solo fuori dalla casa. Francesco lo ha rassicurato, dicendogli che ne parleranno fuori e che quello che c’è tra loro lo sanno soltanto loro due.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Tommaso ha apprezzato tantissimo il discorso che gli ha fatto, questa notte era così felice che non riusciva a dormire. “Non vedo l’ora di vederlo, vorrei uscire e andare a cena con lui” ha continuato a ripetere. “Da una parte sono felicissimo, dall’altra vorrei prendere la porta rossa. Sono proprio cotto” ha confessato oggi, non riuscendo a contenere la gioia per il discorso che Francesco gli ha fatto ieri sera. Ora che ha capito che fuori le cose saranno ancora più belle, non vede l’ora di viverselo nella vita reale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Intanto Francesco continua a sostenere Tommaso fuori dalla casa, con tutte le sue forze. Prima di andare via si è raccomandato di tenere duro perché nessuno, più di Tommaso, deve fare suo questo gioco. Lui è sicuramente quello che più sta conquistando il pubblico e Francesco spera tantissimo di vederlo vincere questo programma più di tutti gli altri.