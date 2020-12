Un Posto al Sole anticipazioni 8 dicembre: problemi tra Rossella e Patrizio. Quest’ultimo ancora non sa che fare per quanto riguarda l’avventura che ha avuto con Ilaria

Niko sta vivendo un momento personale molto difficile, ma adesso è arrivato il momento di pensare a suo figlio. Jimmy, infatti, ha trovato delle pasticche di droga nella sua giacca e ha rischiato di mangiarle pensando che fossero caramelle. Questo non può lasciare Niko indifferente, anzi, si sente davvero molto tormentato dai sensi di colpa per quello che è successo. E intanto Giulia e Renato non sanno se credere o meno alla buona fede di suo figlio he dice di non aver fatto uso di droghe.

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: ancora problemi tra Patrizio e Rossella

Intanto Vittoria salva ancora una volta Patrizia da se stesso, che dopo l’avventura avuta con Ilaria, non sa come comportarsi. Vorrebbe dirlo a Rossella ma l’amico ha cercato di fargli cambiare idea, facendogli notare che questa cosa è successa prima di questo fantomatico ritorno di fiamma. Intanto Rossella dovrà fare i conti con suo padre Michele, che si riscopre un po’ all’antica. Cosa succederà tra padre e figlio?

Luigi Cotugno intanto è in balia di Bice e di Sergio, suo marito. Da quando la donna si è avvicinata a lui si ritrova già tra due fuochi, lei e Cinzia, e adesso questa storia di Sergio finirà per metterlo ancora più in crisi di prima.