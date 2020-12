Negli Usa, una coppia di genitori è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di omicidio, dopo la morte del figlio, un bambino di 2 mesi.

Una coppia di giovani genitori della Carolina del Nord, negli Usa, è stata arrestata e sarebbe sospettata dell’omicidio del loro figlio, un bambino di soli 2 mesi deceduto ad agosto. Stando a quanto emerso sino ad ora, la donna avrebbe chiamato i soccorsi dicendo che il figlio aveva freddo e perdeva sangue dal naso. Sul posto, nel parcheggio di una chiesa, sono intervenuti i paramedici che hanno trasportato il bimbo in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far nulla. Nell’abitazione della coppia, poche ore dopo, è stato trovato svenuto anche il gemellino del piccolo anch’esso portato in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato una grave malnutrizione.

Leggi anche —> Neomamma uccisa a coltellate da una ragazza di 15 anni

Usa, coppia di genitori arrestati dalla polizia: sono accusati dell’omicidio del figlio di soli 2 mesi

Leggi anche —> Ragazzo di 15 anni ucciso a bastonate da un apprendista meccanico

La polizia della Contea di Hannover, nella Carolina del Nord (Usa) ha arrestato una coppia di genitori che adesso sarebbero sospettati dell’omicidio del figlio di soli 2 mesi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, riportata dalla stampa locale e dalla redazione del tabloid britannico The Sun, lo scorso 9 agosto, la madre del piccolo, una donna di 29 anni avrebbe chiamato i soccorsi affermando che il figlio aveva freddo e perdeva sangue dal naso. La donna avrebbe raccontato di essere in viaggio verso l’ospedale e di essersi fermata nel parcheggio di una chiesa, dove ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i paramedici che hanno preso in cura il bambino e lo hanno trasportato al New Hanover Regional Medical Center, dove poco dopo è deceduto. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita. Poco dopo, come riporta The Sun, il fratellino gemello della vittima è stato ritrovato svenuto in casa della coppia ed è stato anch’egli portato in ospedale. Qui i medici avrebbero diagnosticato una grave malnutrizione, ma fortunatamente sono riusciti a salvarlo.

Dall’autopsia sul corpicino della vittima è emerso che il piccolo sarebbe deceduto per via di una ipotermia. Inoltre, riporta The Sun, i due gemellini, alla nascita, sarebbero risultati positivi al suboxone, farmaco utilizzato per l’astinenza da oppioidi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dopo i risultati dell’esame autoptico e le indagini degli inquirenti, i due genitori sono stati arrestati con l’accusa di omicidio di primo grado e abusi sui minori che hanno provocato gravi lesioni personali.