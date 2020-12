Wanda Nara: a cavallo è una meraviglia, a coprirla solo un cappello FOTO

Wanda Nara a cavallo è qualcosa di sorprendente, sfoggia su Instagram una sua foto che immediatamente fa il giro del web. L’avete vista?

Alta, bionda, provocante, Wanda Nara è una donna accattivante che tutti vorrebbero conoscere. Per molti Icardi è un calciatore fortunato, non solo per il suo lavoro ma per avere una moglie accanto come lei. I due vivono a Parigi da quando lui gioca con il Paris Saint Germain. Direttamente dall’Argentina Wanda è un concentrato di energia e bellezza e il cavallo è una delle sue più grandi passioni. Ecco perché su Instagram non perde occasione per pubblicare foto di lei con il suo animale preferito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: è crisi fra i due? Gli indizi dai social

Wanda Nara: foto a cavallo, avete visto l’ultima?

Seguita da più di sette milioni di followers Wanda è molto apprezzata dal web e dal pubblico italiano, infatti tanti speravano che ci fosse lei quest’anno al Grande Fratello al posto di Antonella Elia. Dopo il successo dell’anno scorso, Signorini l’avrebbe voluta confermare anche per questa edizione, ma per l’emergenza e altri motivi si è optato per l’alternativa. Così con molto tempo libero, la moglie di Icardi si gode la natura e spesso se ne va a cavallo, anche se in un modo molto inconsueto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Senza veli, sdraiata sopra un cavallo con un cappello che copre solo il lato A. Uno sguardo rivolto verso l’infinito e i capelli sciolti rimandano all’idea di libertà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Divina, Wanda saluta i suoi fan sui social, tutti la aspettano in Italia e soprattutto in televisione. La sua simpatia e scioltezza la rendono unica.