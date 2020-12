Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 9 Dicembre

Accadde oggi. Il 9 Dicembre è il 343º giorno del calendario, quest’anno 344° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 9 Dicembre si festeggia San Juan Diego, un azteco convertito al Cristianesimo che, secondo la tradizione, ricevette nel 1531 l’apparizione della Madonna di Guadalupe. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito in questa data la Giornata Internazionale per la Commemorazione e la dignità delle vittime di genocidio e della prevenzione di questo crimine. L ‘Assemblea inoltre decise di designare il 9 dicembre come Giornata internazionale contro la corruzione per promuovere la prevenzione e il contrasto di questo reato.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1531 – La Vergine di Guadalupe appare per la prima volta a Juan Diego Cuauhtlatoatzin.

1851 – Fondato il primo YMCA del Nord America .

1872 – P. B. S. Pinchback è il primo afroamericano governatore di uno Stato degli USA.

1916 – Nasce l’attore Kirk Douglas.

1920 – Nasce il X presidente della Repubblica italiana, Carlo Azeglio Ciampi.

1931 – La Spagna diventa una repubblica.

1934 – Nasce l’attrice Judy Dench.

1941 – La Cina dichiara guerra all’Impero giapponese, alla Germania nazista, e all’Italia fascista

1946 – Inizia il processo di Norimberga contro 23 ex-medici che operarono nei campi di concentramento accusati di crimini contro l’umanità.

1953 – Nasce l’attore John Malkovich.

1959 – Viene ritrovata la tomba de L’Atleta di Taranto.

1959 – Nasce la giornalista Bianca Berlinguer.

1979 – L’Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia la scomparsa del vaiolo.

1980 – A Palermo nasce il primo circolo Arcigay.

1981 – L’attore pornografico John Holmes accusato (poi assolto) per gli omicidi di Wonderland Avenue.

1990 – Viene annunciata la separazione tra il Principe Carlo del Galles e lady Diana.

1992 – Muore l’attore Franco Franchi.