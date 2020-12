La showgirl, Alena Seredova, è circondata da amore e dolcezza: non si potrebbe chiedere di più di un sorriso in una giornata così uggiosa.

La soubrette e modella ceca, Alena Seredova, sta facendo il carico di energie positive in queste giornate invernali e particolarmente uggiose. Sul suo profilo Instagram è apparso in questo pomeriggio un nuovo scatto. La foto testimonia la semplicità e la gioia con cui Alena affronta la sua routine quotidiana di mamma. Oltre al sorriso, sono i suoi occhi che brillano per la nuova arrivata a stupire i suoi fan.

Leggi anche —>>> Cristel Carrisi: “mille sogni per te”, lo scatto vintage con mamma Romina – FOTO

Alena Seredova e la dolcezza di Vivienne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

A soli sei mesi dalla nascita della terza figlia della showgirl, la meravigliosa Vivienne Charlotte, Alena ha ancora molte faccende da sbrigare. Eppure, tra una passeggiata sotto la pioggia tra le strade di Torino e le paperelle da esibire durante i pranzetti, le due sembrano essere in simbiosi come non mai.

Potrebbe interessarti anche —>>> Michelle Hunziker: “adoro tanti baci”, il segreto della felicità – VIDEO

La modella naturalizzata italiana si mostra completamente a suo agio nel mondo dell’infanzia, non perdendo l’entusiasmo dei primi giorni, ma coltivandolo con grande passione. “Io e te”, con un rosso cuoricino alla fine, è la didascalia che accompagna la foto: un vero manifesto di amore e dolcezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

La dolce Vivienne Charlotte è nata lo scorso 19 maggio, sotto il segno del toro e dall’unione di Alena e con il suo attuale partner, il manager Alessandro Nasi. I fan della showgirl hanno commentato il post sottolineando la loro bellezza e soprattutto la somiglianza che intercorre nell’espressione di entrambe.