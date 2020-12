Alessia Macari, curve esplosive a bordo piscina. Il bikini quasi scoppia | FOTO

Alessia Macari pubblica uno scatto a bordo piscina, ricordando i bei tempi passati. I followers rimangono folgorati: bikini esplosivo per la Ciociara

“Quando la vita era ancora bella“, scrive Alessia Macari nel suo profilo Instagram. L’ultima foto postata dall’influencer la ritrae a bordo piscina, anche se i “vecchi tempi” sembrano oramai solo un ricordo lontano. Gli utenti, tuttavia, possono liberare la fantasia al solo guardarla: Alessia, con le sue curve mozzafiato, è davvero un incanto. Il bikini, che sembra andarle stretto, fatica a contenere il seno generoso.

Solo apprezzamenti per lei: “Sei una meraviglia“, “Che spettacolo“.

Alessia Macari: la carriera dell’influencer

In molti la ricordano per la partecipazione ad Avanti un altro e al Grande Fratello Vip. Ma Alessia Macari è anche tanto altro. La Ciociara, infatti, ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando a dei concorsi di bellezza. In questo campo, si è aggiudicata i titoli di Miss Beauty Queen International e di Miss Valcomino nel Mondo, nel 2012.

E’ con la partecipazione ad Avanti un altro, tuttavia, che il volto della Macari diverrà noto al grande pubblico. Alessia, indossando i panni della Ciociara, sarà una delle figure ricorrenti del “Minimondo”. Il successo riscosso le permetterà di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip: inaspettatamente, sarà proprio lei la vincitrice dell’edizione 2016.

Ad oggi, la bella Alessia è attiva soprattutto sui social. Grazie alla popolarità acquisita, si dedica con passione al mestiere di influencer. Inoltre, essendo appassionata di make-up, delizia quotidianamente i suoi followers attraverso dei tutorial.

La Macari è appagata anche dal punto di vista sentimentale. Nel 2019, infatti, ha sposato il centrocampista dell’Ascoli Oliver Kragl. Ad aver combinato il loro primo incontro sarebbe stata un’amica di Alessia, anche lei famosissima: Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti.