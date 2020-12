Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: dopo 20 anni d’amore lavoreranno insieme

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono ormai una coppia consolidata: dopo ben 20 anni d’amore, i due lavoreranno insieme per la prima volta, nella conduzione di Junior Bake Off Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial)

L’ex letterina Alessia Mancini è ancora innamoratissima di suo marito, Flavio Montrucchio. I due stanno insieme da quasi vent’anni, e sono sposati da diciassette. Il loro amore è stato coronato dall’arrivo dei figli, Mya e Orlando, che hanno contribuito a rafforzare ancora di più la loro famiglia. La coppia, per la prima volta, avrà l’occasione di lavorare insieme: Flavio e Alessia saranno infatti i conduttori di Junior Bake Off Italia, in onda su Real Time.

Il feeling sentimentale si tradurrà in una sintonia anche lavorativa? Non ci resta che scoprirlo!

LEGGI ANCHE> Rosa Perrotta, in intimo sul pavimento: pioggia di likes sui social FOTO

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: la prima esperienza insieme

LEGGI ANCHE> Diletta Leotta. Ritorno di fiamma con Daniele Scardina? Cosa dice lui

“E’ la prima volta che lavoriamo insieme, ma abbiamo avuto un periodo di rodaggio molto lungo“: così esordisce Alessia Mancini nell’intervista a Diva e Donna. La showgirl, prossima alla conduzione di Junior Bake Off Italia, lavorerà per la prima volta al fianco di suo marito Flavio Montrucchio: entrambi si dichiarano entusiasti del progetto.

Flavio e Alessia sono sposati da diciassette anni, ma si sono incontrati ben vent’anni fa. Oramai, dopo il matrimonio e l’arrivo dei due figli, si conoscono in tutto e per tutto. E, a proposito dei giovani pasticceri che parteciperanno al talent, Alessia ha commentato così: “Abbiamo cercato di portare un po’ di spensieratezza, di essere la loro mamma e il loro papà“.

La Mancini ha poi elogiato le qualità di suo marito, con cui è ben felice di lavorare per la prima volta. Flavio è stato da lei descritto come un uomo ironico e spensierato, e proprio queste sarebbero le doti che alla conduttrice mancherebbero.

“Io lo amo proprio perché non è come me. Mi piace questo suo essere distrattamente artista“, ha asserito l’ex letterina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial)

Prossimi al festeggiamento dei loro vent’anni d’amore, Alessia ha affermato che il segreto della loro coppia è il sentimento incondizionato che li lega da tantissimo tempo. La Mancini ha infatti ribadito di non voler cambiare nulla della propria vita. “L’augurio che posso farci è che la nostra felicità possa durare per sempre“, ha chiosato.