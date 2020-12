Amelia Fiore regala un tris di scatti su Instagram davvero notevole: non si sa quale lato scegliere, la influencer è super sexy

Ai tempi della sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’, come corteggiatrice, ha fatto molto parlare di sé. Anche adesso, a distanza di tempo, rimane un personaggio cui è impossibile restare indifferenti. La procace Amelia Fiore è una delle influencer di punta del momento. La splendida pugliese sfrutta fascino e forme incontenibili per fare presa sul cuore dei followers, che sempre più spesso possono godersela in scatti davvero provocanti e sensuali.

Amelia Fiore, mai vista così: lato A o lato B, non c’è differenza, curve magnifiche

Superati da tempo i 500mila followers, Amelia non intende fermarsi. E anche in questo periodo di lockdown cura molto il suo aspetto fisico e la sua immagine, non disdegnando di indossare abiti davvero eleganti anche nella sua casa, a Polignano a Mare. Come scrive lei stessa nella didascalia, spera di poter tornare a farlo all’aperto quanto prima. Il tris di foto di oggi è davvero sensazionale. Abito elegante e insieme molto attillato, che evidenzia le sue forme stratosferiche.

Si apre con una immagine del suo lato B, che risalta molto bene nonostante l’abito lo copra. Infine, doppia prospettiva frontale, con lunghezza dell’abito estremamente corta, a mettere in evidenza le gambe, ma anche una scollatura fenomenale, il vero piatto forte della casa. Insomma, un tripudio di fascino che fa esultare tutti i fan.