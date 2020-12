Barbara D’Urso stesa sul divano, gonna corta: si vede tutto, ma tutto – FOTO

Scatto a luci rosse per Barbara D’Urso: la conduttrice, che sembra non conoscere limiti, ha dato prova ancora una volta della propria sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Senza ombra di dubbio, Barbara D’Urso è tra i personaggi famosi che più fanno discutere. La conduttrice, sempre attenta alla propria immagine pubblica, si mostra sui social in pose ammiccanti e scatti decisamente spinti, che i followers sembrano apprezzare particolarmente. Nell’ultima immagine postata su Instagram, Barbara è stesa sul divano, ed indossa un abito bianco a dir poco irresistibile: lo spacco è talmente profondo che non lascia nulla all’immaginazione.

I complimenti per lei si sprecano: “Bellissima donna“, “Splendida“, le gridano i fan.

LEGGI ANCHE> Alessia Macari, curve esplosive a bordo piscina. Il bikini quasi scoppia | FOTO

Barbara D’Urso su Tommaso Zorzi: “Mi imita al Gf Vip? Ecco perché!”

LEGGI ANCHE> Diego Maradona e la chat segreta di Barbara D’Urso: Ne aveva bisogno

Come di consueto, Barbara D’Urso dedica sempre uno spazio del suo programma pomeridiano, Pomeriggio Cinque, per fare il punto della situazione sul Gf Vip. Assieme a vari ospiti ed ex concorrenti, la conduttrice affronta le tematiche più scottanti relative al reality.

Di recente, alla D’Urso è stato sottoposto il caso di Tommaso Zorzi: il concorrente, amatissimo dal pubblico, è uno dei favoriti alla vittoria. Divertente, estroso e solare, Zorzi regala sempre delle chicche all’interno della casa, sollevando il morale di tutti. Tra l’altro, è ormai consolidata la sua imitazione della conduttrice.

Barbara, tuttavia, non si è mostrata affatto infastidita dalla situazione. Al contrario, queste sono state le parole della presentatrice: “Voglio che continui a fare le mie imitazioni perché le amo“. E, a proposito di Tommaso, ha confermato di aver instaurato con lui un legame speciale, nato molto prima della sua partecipazione al Gf.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Siccome noi andavamo sempre a ballare in balera insieme, spero che non sia cambiato su quello“, ha rivelato Barbara ai telespettatori. A legare lei e Zorzi, dunque, sarebbe un sentimento di autentica amicizia.