Bianca Atzei bellissima davanti al fuoco immersa nei suoi pensieri-FOTO

La Atzei è bellissima distesa su una poltrona davanti al camino che si riscalda e intanto i pensieri frullano nella testa

La cantante Bianca Atzei bellissima davanti al camino che si rilassa e pensa, sembra un ritratto di certo è il simbolo dell’inverno. Nella didascalia scrive:”Davanti al fuoco mi libero. Il fuoco brucia tutti i miei pensieri. E accende i miei sogni”. In questo periodo la bella cantante si gode del tempo a casa, ha anche condiviso una foto in pigiama davanti all’albero di natale giustificando:”Ogni tanto è bello anche rimanere in pigiama a casa. E con questo mi sembra di tornare bimba”.

Bianca Atzei delizia i suoi fan con una canzone natalizia cantata a cappella

La Atzei accenna la famosa canzone di natale All I want for christmas, dopo il suo canto bellissimo arriva il fidanzato Stefano Corti delle Iene, che l’accompagna cantando anche lui, ma è più un grido che una canzone il suo. I due si divertono e come spettatori hanno i genitori di lei che ridono. La Atzei inquadra anche la mamma mentre la coccola. Alla cantante manca potersi esibire davanti al suo pubblico come faceva prima dell’emergenza coronavirus.

In questo momento infatti pare essere ferma con il lavoro, non sono usciti nuovi brani forse è in cerca dell’ispirazione giusta che stando in casa non arriva. L’ultimo brano risale a questa estate e si chiama “Da domani” è un feat con Chili Giaguaro e Michael Franti. La canzone parla ovviamente dell’estate e del mare, è stata uno dei tormentoni estivi di questo 2020. Nel videoclip la Atzei appare bellissima in tenuta estiva con costumi interi molto sensuali.

L’ultima canzone da sola della Atzei risale invece al 2019 e si chiama “La mia bocca”, il brano ha avuto molto successo è passato spesso in radio e su youtube ha ottenuto 520.659 visualizzazioni. La canzone parla di un amore finito. Non resta che aspettare che l’ispirazioni torni a Bianca per regalarci un’altra canzone meravigliosa delle sue.