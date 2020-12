Tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi tensione in diretta, ieri sera a Otto e Mezzo. Mostrati alcuni scatti dell’onorevole di Italia Viva con il fidanzato senza mascherina. La conduttrice sottolinea “Dia il buon esempio”.

Tensioni in diretta a Otto e Mezzo. Condotto da Lilli Gruber, il programma di La 7 ha ospitato ieri sera Maria Elena Boschi. Ed è proprio tra l’onorevole di Italia viva e la giornalista ad esser avvenuto lo scontro.

Durante l’intervista infatti la Gruber avrebbe mostrato alcune foto pubblicate sul settimanale “Chi”, che ritraggono la Boschi al parco con il fidanzato senza mascherina.

“Vige l’obbligo di indossarla, perché non lo avete fatto?”, ha domandato la conduttrice.

La Boschi in sua difesa controbatte: «Ce l’avevamo, l’abbiamo abbassata per fare un selfie un minuto. Noi rispettiamo sempre le regole, abbiamo abbassato la mascherina un attimo in quell’occasione. La ringrazio per la possibilità di far questa precisazione, però credo che con centinaia di morti ogni giorno mi piacerebbe parlare dei soldi del Recovery Fund piuttosto che di quelle foto»

La Gruber rimarca che essendo un personaggio pubblico è tenuta a dare il buon esempio e che se viene fotografata senza mascherina è necessario che dia spiegazioni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Maria Elena Boschi. Carriera, curiosità, vita privata della politica italiana

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Scontro Gruber-Boschi: le polemiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MEB (@mariaelenaboschi_official)

Dopo lo scontro tra la Gruber e la Boschi sui social scoppiano le polemiche. Molti hanno sostenuto la parlamentare. Su Twitter infatti la maggior parte dei commenti attaccano la conduttrice. Sorte anche accuse di sessismo. La vicenda finisce tra i contenuti in tendenza.

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori 🤷‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020

Su Twitter la Boschi ringrazia tutti coloro che hanno espresso solidarietà nei suoi confronti e rimarca come durante la trasmissione sia stata interrotta più volte.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Come funziona il Cashback? Così puoi avere indietro il 10% sugli acquisti