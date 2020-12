Scontro tra due auto sulla provinciale: politico locale muore in ospedale

Luigi Andrea Piazza, politico locale di Monticelli Brusati è morto all’ospedale Civile di Brescia, dove si trovava ricoverato in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica.

Lutto a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia, la cui comunità piange la scomparsa di Luigi Andrea Piazza, il politico 54enne rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale nel pomeriggio di domenica. L’uomo, dopo lo schianto in auto, era stato trasportato d’urgenza e ricoverato in ospedale, dove purtroppo è deceduto nella serata di ieri, dopo quasi due giorni di agonia. Nell’incidente, avvenuto sulla Sp510 all’altezza di Sulzano (Brescia), anche una ragazza era rimasta ferita, ma in maniera lieve. Sulle dinamiche dello schianto sono in corso gli accertamenti affidati agli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul posto per i rilievi.

Leggi anche —> Drammatico schianto in auto, giovane ragazza perde la vita: la decisione della madre

Brescia, incidente tra due auto sulla strada provinciale 510: politico locale muore dopo due giorni di agonia

Leggi anche —> Tragico incidente in moto: muore a 18 anni promessa del Motorally italiano

In seguito ad un drammatico incidente stradale, consumatosi nel pomeriggio di domenica 6 dicembre lungo la strada provinciale 510 all’altezza di Sulzano, comune in provincia di Brescia, un uomo ha perso la vita. La vittima è Luigi Andrea Piazza, politico 54enne residente a Monticelli Brusati. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione Brescia Oggi, il 54enne si trovava alla guida della sua auto, una Hyundai i10 che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con una Fiat 500 condotta da una ragazza di 28 anni.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno preso in cura il 54ernne e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Civile di Brescia. Inutili i tentativi dei medici del nosocomio bresciano di salvare la vita all’uomo che è deceduto ieri sera a causa dei gravi traumi riportati nell’incidente. Meno gravi, invece, le condizioni della ragazza alla guida della 500 che ha riportato lievi ferite.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale di Darfo, giunta sul posto per effettuare i rilievi di legge.

Diffusasi la notizia del decesso, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia di Piazza che lascia la moglie e due figlie. Tra questi anche quello della lista di minoranza Civica per Monticelli, di cui il 54enne faceva parte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Fine pensatore ed analista dei fatti di cronaca locale e nazionale–si legge nel lungo post sulla pagina Facebook della lista- sapevi sempre trovare la battuta giusta per strappare un sorriso a chiunque, la tua ilarità era contagiosa. Perdonaci se oggi non riusciamo a sorridere di nulla, perché la tua partenza improvvisa ci lascia sgomenti e increduli. Ti promettiamo che seguiremo il tuo esempio e ci proveremo ancora. Sarai sempre con noi“.