Carolina Casiraghi senza tabù si presenta nuda davanti allo specchio, un sogno – FOTO

Carolina Casiraghi crea panico sul web; la sua foto è davvero senza tabù. Tutta nuda davanti allo specchio. Sconsigliata la visione ai deboli di cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina Casiraghi ci va giù pesante con il suo ultimo post su Instagram: si immortala in uno splendido selfie davanti allo specchio. Tutta nuda, si intravede solo un perizoma sulla tonalità del rosa che evidenzia il lato B tondeggiante e perfetto. Il lato A non è da meno, un seno che si vede in quanto solo parzialmente coperto dal braccio col quale Carolina tiene lo smartphone, pronta per spararsi il selfie dallo specchio del bagno. Sebbene la foto sia venuta un po’ mossa – non sappiamo se sia stato un effetto voluto o meno – lo scatto è un inno alla sensualità, all’erotismo. La carica erotica trasmessa da questa foto è notevole, merito anche del viso non truccato e dai capelli indietro. Sembrerebbe che Carolina sia appena uscita dalla doccia, un’immagine hot che infuoca il web e l’animo di chi la guarda.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Carolina Casiraghi, l’outfit animalier è da censura

Vai su successivo per vedere le foto di Carolina