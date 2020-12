Cervello: il falso mito dell’emisfero logico e di quello creativo

L’emisfero sinistro è logico mentre quello destro è creativo. Questa è una tra le false credenze più diffuse. Vediamo perché.

LEGGI ANCHE >>> Se sei felice tu, lo sono anch’io: i neuroni dell’empatia

La falsa credenza che letteralmente dona all’emisfero destro doti più creative rispetto a quello sinistro, deriva da esperimenti su cervelli sezionati a metà, risalenti al XX secolo; i cui risultati sono stati semplificati per essere comprensibili anche ai non addetti ai lavori. Tuttavia, negli ultimi anni le neuroscienze hanno fatto passi da gigante e possono dichiarare il carattere inesatto e illusorio del presunto frazionamento cerebrale. L’idea dell’emisfero logico, quello sinistro, e creativo, il destro, non ha dimostrazione empirica: è una teoria scientificamente errata. Le nuove tecniche di neuroimmagine, che consentono di misurare l’attività del cervello attraverso l’analisi del metabolismo cerebrale, testimoniano che la nostra mente è una grande macchinario, i cui ingranaggi funzionano solo se innescati in sincronia. A seguire un esempio lampante.

Il cervello è sempre intero, l’attivazione non prevede suddivisioni emisferiche: l’esempio del Linguaggio

Le indagini sul flusso sanguigno dimostrano che le aree cerebrali lavorano congiuntamente e secondo modalità complesse. In genere, nessuna attività è mai dominata da una specifica parte del cervello. Un esempio è il linguaggio: un’attività apparentemente banale e meccanica a causa della sua alta frequenza d’uso. Dietro al superficiale automatismo, la comunicazione umana è in realtà espressione di un intricato lavorio a livello neuro-cognitivo. Se si prende in considerazione l’elaborazione informativa, non esiste alcuna lateralizzazione emisferica tra emisfero sinistro, leggermente più ampio, ed emisfero destro. Recenti scoperte neuroscientifiche sono andate oltre le classiche aree linguistiche, Broca-Wernicke-Geschwind, e hanno individuato aree dedicate alla facoltà di linguaggio: non solo l’emisfero destro, ma anche aree cerebrali più antiche in termini evoluzionistici. Tra queste, importantissimo è il sistema dei gangli basali che, secondo alcuni studiosi, sarebbe adibito al controllo della sintassi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Rimedio contro l’Alzheimer: conoscere le lingue aiuta? La risposta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I ricercatori hanno inoltre sancito i meriti di ciascun emisfero nei meccanismi di produzione e comprensione linguistica. Una funzione cognitiva può variare in base a diversi fattori, quali il tipo di compito da svolgere o le strategie adottate per realizzarlo.

Fonte studi personali accademici e di ricerca in neurolinguistica