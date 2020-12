Che fine ha fatto Gianluca Grignani? Cosa fa oggi a 48 anni

Gianluca Grignani è sparito dalle scene musicali da diversi anni. Il cantante è passato dal successo al declino, eccolo oggi

È stato uno dei grandi protagonisti musicale degli anni Novanta. Una voce graffiante, che rimane nelle orecchie e nel cuore, con quei suoi capelli lunghi che hanno fatto trend. Parliamo di Gianluca Grignani, il cantante di “Destinazione Paradiso” e tanti altri grandi successi che però è fuori dall’orbita musicale da parecchio tempo.

Su di lui i riflettori si sono spenti da tempo ormai e oggi che ha 48 anni non si sente parlare più di lui. Che fine ha fatto? Come sta? E’ noto a tutti che la sua vita non è stata solo di successo, ma anche di cadute e problemi, anche con la giustizia. Vediamo cosa fa oggi.

Gianluca Grignani: dal successo al declino

Bello e dannato è sempre stato Gianluca Grignani. Con la sua voce molto particolare e graffiante e la sua bellezza rara ha raggiunto il successo in pochissimo tempo. E con la sua famosissima “Destinazione paradiso”, ripresa e riarrangiata anche da Laura Pausini nel suo album dedicato alle cover, è arrivato a ricevere anche il disco di diamante.

E poi tantissimi altri successi fino al 2014 con l’uscita de suo ultimo album “A volte esagero”. È qui che si fermano le sue bellissime creazioni. C’è stata qualche collaborazione ma nulla di nuovo è uscito dalla sua musica, anzi.

Per lui è iniziata una fase del tutto negativa. Proprio nel 2014 è stato protagonista di divergenze e alzate di mano con le forze dell’ordine che erano intervenute per placare i suoi scatti d’ira mentre era in vacanza a Riccione.

Per lui il trattamento sanitario obbligatorio con la somministrazione di calmanti. Quando la situazione rientra il cantante viene arrestato per resistenza e violenza contro pubblico ufficiale e processato. Prima la libertà vigilata con obbligo di firma, poi il patteggiamento: un anno di reclusione e il risarcimento.

Da allora le cose per Grignani non sono andate bene. Le luci dello spettacolo si sono spente e quelle private non vanno altrettanto bene. C’è chi parla di depressione oltre che problemi economici che gli hanno fatto mettere in vendita la sua casa studio.

Su Instagram però negli ultimi mesi si è mostrato al lavoro, spiegando di essere impegnato in nuove creazioni musicali. Lo vedremo presto tornare? Noi ce lo auguriamo.