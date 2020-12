Chiara Ferragni e Fedez eletti tra i personaggi più influenti dell’anno

Tra i 20 personaggi italiani più influenti del 2020 Vanity Fair elegge anche Chiara Ferragni e Fedez a cui dedica anche la copertina del nuovo numero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Un numero speciale di Vanity Fair con la quale è stata fatta una donazione ad Anpas Lombardia e alla Croce Rossa Italiana per l’acquisto di due mezzi di soccorso. In copertina troviamo una delle coppie italiane più conosciute e seguite, Chiara Ferragni e Fedez, inseriti nella lista dei 20 personaggi più influenti del 2020. Tra questi anche le dottoresse che per prime hanno isolato il Covid-19 in Italia (Annalisa Malara, Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castilletti, Francesca Colavita), Papa Francesco, Giuseppe Conte, Willy Monteiro Duarte, Pierfrancesco Favino, Alex Zanardi, Vanessa Incontrada, Giorgio Armani e molti altri.

LEGGI ANCHE -> Malika Ayane, uscito oggi il progetto solidale per i bambini negli ospedali

I Ferragnez premiati per l’impegno sociale e l’utilizzo dei mezzi di comunicazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La coppia è stata premiata per le iniziative che ha promosso durante l’anno. Nel primo lockdown Chiara e Fedez hanno dato vita a una campagna che ha raggiunto, grazie soprattutto alla loro forte influenza tramite i social media, tutto il mondo. Sono stati raccolti più di quattro milioni e mezzo di euro che sono stati destinati al reparto Covid del San Raffaele di Milano. Anche e soprattutto per questo sono stati premiati con l’Ambrogino d’Oro per il contributo dato alla città lombarda. “Questo premio non è nostro, è delle idee e dei progetti a cui abbiamo e avete partecipato” -scrive Fedez su Instagram- “Non abbandoniamo i progetti, non abbandoniamo le idee e non abbandoniamo il nostro paese“.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni e Fedez, quella telefonata di complimenti inaspettata

Nelle ultime settimane Fedez è anche sceso in campo per raccogliere fondi da destinare ai lavoratori dello spettacolo tramite il fondo Scena Unita. Grazie al suo aiuto e a quello di numerosi artisti italiani la quota ha già superato di gran lunga i due milioni di euro. “Mi piacerebbe che i miei figli fossero orgogliosi di ciò che facciamo al di là del nostro lavoro” -ha dichiarato il cantante- “voglio far capire che la responsabilità sociale che si ha quando raggiungi certi obiettivi è importante tanto quanto gli obiettivi stessi“.

I prossimi obbiettivi di Chiara coinvolgeranno soprattutto le donne. Per loro vuole essere un mezzo attraverso la quale potersi esprimere. La parità di genere al momento è il tema sulla quale vuole focalizzarsi. “È ancora difficile trovare donne CEO mamme e vorrei far vedere che questo è possibile. Non voglio solo raccontare la mia storia” ha sottolineato l’imprenditrice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Due personaggi spesso criticati ma che indubbiamente riescono a sfruttare la propria notorietà e influenza per fare del bene.