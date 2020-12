Chiara Ferragni e Fedez, quella telefonata di complimenti inaspettata

Chiara Ferragni e Fedez ricevono la telefonata di congratulazioni da un milanese doc per il riconoscimento che hanno ricevuto

Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più seguite del web, continuano a distinguersi per quello che fanno. I due coniugi che insieme collezionano oltre 33 milioni di followers usano spesso la loro notorietà per comunicare messaggi importanti.

Lo hanno fatto durante il primo lockdown lanciando una raccolta fondi per aiutare la loro città, Milano e in soli tre giorni hanno raccolto 3 milioni di euro con i quali è stato realizzato un reparto di terapia intensiva. Proprio per questo il 7 dicembre hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro, la prestigiosa onorificenza che ogni anno il Comune di Milano affida ai cittadini che si sono contraddistinti e che per questo vanno ricordati in maniera particolare.

Cerimonia a porte chiuse e in diretta streaming sul sito del comune, Fedez e Chiara Ferragni in un look molto chic e sobrio hanno partecipato alla consegna dell’onorificenza a palazzo Marino. Un evento seguitissimo durante il quale l’influencer ha deciso di indossare un paio di scarpe rosse contro la violenza sulle donne. Molti complimenti per loro, tra questi una telefonata del tutto inaspettata.

Chiara Ferragni e Fedez, arriva la chiamata del Cavaliere

Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi! pic.twitter.com/OBvxtpQmNh — Silvio Berlusconi (@berlusconi) December 8, 2020

E per Chiara Ferragni e Fedez ieri, nel giorno dell’Immacolata, è arrivata direttamente la telefonata di un illustre politico e milanese doc. Si tratta di Silvio Berlusconi che si è voluto complimentare con i due giovani per il premio ricevuto e per come usano il loro largo seguito social in modo sempre mirato.

È stato direttamente il Cavaliere a diffondere la notizia tramite un post su Twitter con tanto di allegato di selfie della videochiamata. In alto l’ex presidente del consiglio e a grande schermo i coniugi reali del social.

“Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’Oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano” ha scritto il Cavaliere su Twitter. Un post che ha riscosso subito molto successo.

“È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!” ha concluso Berlusconi.