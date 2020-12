Chiara Ferragni e il figlio in auto. Cosa fa Leo è commovente. Fedez orgoglioso

Chiara Ferragni pubblica un video su Instagram in cui il piccolo Leo fa qualcosa di molto dolce. Fedez, orgoglioso, ripubblica il post

Periodo d’oro per la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez. I due, sempre sulla cresta dell’onda, continuano a mietere consensi da più fronti. Il pubblico non fa che premiarli; in due contano oltre 33 milioni di follower che tutti i giorni seguono i loro aggiornamenti su Instagram.

Più innamorati che mai, crescono insieme il loro splendido bambino, il piccolo Leo, diventato già a due anni una baby star del web. I primi mesi del 2021 la famiglia si allargherà. L’influencer più seguita d’Italia è infatti incinta di un secondo nascituro: una femminuccia.

La coppia sfrutta la propria celebrità al meglio. Durante il primo lockdown hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere Milano. In soli tre giorni sono riusciti a 3 milioni di euro impiegati per la realizzazione di un reparto di terapia intensiva. Con questa motivazione, il 7 dicembre scorso, hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro, prestigiosa onorificenza che il Comune di Milano consegna ai cittadini meritevoli che si sono contraddistinti per il bene comune e vanno omaggiati in maniera particolare. La cerimonia è avventa a porte chiuse e in diretta streaming sul sito del comune. Per l’occasione i due hanno indossato un outfit molto sobrio ed elegante dai toni scuri; spiccano però le scarpe rosse di Chiara Ferragni. Non è un caso: è un simbolo contro la violenza sulle donne, causa che sta molto a cuore alla coppia.

Chiara Ferragni e Fedez: cosa fa il piccolo Leo in auto

Il il 25 settembre Fedez ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Bella Storia; uscito il video clip all’inizio di ottobre, in poco più di due mesi conta già oltre 10 milioni di visualizzazioni. Inoltre non è difficile ascoltare il brano in radio dove sta spopolando.

Chiara Ferragni ha pubblicato un video privato in cui, trovandosi in auto con il figlio, il piccolo Leo, stava ascoltando proprio la canzone del marito. La scena ripresa è molto dolce. Il bambino, infatti, ha riconosciuto la voce del padre. Ha iniziato a ballare timidamente mentre era sul proprio sedile, poi si è lasciato andare a canticchiare parola per parola Bella Storia.

Anche Fedez, orgoglioso, riposta il video pubblicato dalla Ferragni. Chissà che futuro attende il piccolo Leo. Potrebbe essere l’idolo rap del domani, le premesse ci sono.