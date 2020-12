Chiara Ferragni, lo SCATTO che ha incantato tutti: così è davvero favolosa – FOTO

Chiara Ferragni favolosa nell’ultimo scatto di Instagram: il bianco e nero è un incanto su di lei! La sua bellezza ammalia i fan

“Looking at the future“, scrive Chiara Ferragni nella didascalia dell’ultimo scatto di Instagram. Ed il futuro di Chiara si prospetta ricco di successi: imprenditrice affermata e moglie appagata, l’influencer diventerà di nuovo mamma di una femminuccia.

Nella foto, la compagna di Fedez si mostra radiosa e sorridente: il suo profilo in bianco e nero incanta i followers, che rimangono estasiati da tanta bellezza.

“Bellissima“, “Intelligentemente arrivi a tutti“: questi i complimenti che compaiono sotto il post.

Chiara Ferragni e Fedez: la consegna dell’Ambrogino d’oro

L’influencer Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno ricevuto l’Ambrogino d’oro. L’onorificenza, concessa dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, è il massimo riconoscimento nei confronti di cittadini che abbiano dato lustro alla città. Chiara e Fedez si sono infatti distinti per la campagna di raccolta fondi relativa al Covid.

“Hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 – è quanto si legge nelle motivazioni che accompagnano il premio – Hanno lanciato una raccolta fondi per l’ampliamento in tempi record del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele“.

Grazie alla notorietà e alla popolarità di cui godono, i due coniugi hanno fatto di tutto per soccorrere Milano nel periodo dell’emergenza.

“A questo risultato straordinario si aggiunge l’impegno come volontari dell’iniziativa ‘Milano Aiuta’“, prosegue il resoconto dell’amministrazione milanese. Grazie al loro operato, l’Ospedale San Raffaele di Milano ha potuto potenziare la propria struttura, dotandosi in breve tempo di un’ulteriore unità di terapia intensiva.

La mattina del 7 dicembre, Fedez e Chiara si sono recati a Palazzo Marino, sede del comune di Milano, per ritirare l’Ambrogino d’oro. I loro sostenitori li hanno sommersi di elogi e complimenti: “Grazie per tutto quello che fate“.