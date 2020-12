Claudia Romani indossa un mini abito è esplosiva, esce tutto-FOTO

La Romani condivide una foto su Instagram in cui appare più sensuale che mai con un mini abito attillato che mette in mostra il fisico

Claudia Romani e le sue forme prorompenti fanno impazzire i followers, indossa un mini abito attillato che non contiene il lato A e il lato B, fuoriesce tutto. L’influencer si rivolge ai followers e chiede quale foto preferiscono, ne ha fatte quattro davanti, dietro e di lato. I commenti sono moltissimi e tutti positivi, gli utenti la adorano.

Claudia Romani è incontenibile su Instagram, le sue curve fanno impazzire

La Romani su Instagram condivide foto in ogni posizione e con tantissimi bikini diversi, tutti scollatissimi e piccoli. Condivide una foto al tramonto su una spiaggia di South Beach, con indosso un bikini minuscolo e il cappello di babbo natale viola. La Romani condivide foto anche con il fidanzato, nella didascalia scrive “4 anni insieme a te, grata del tuo amore, cura e rispetto”. L’influencer spiega anche come sia stato difficile trovare il vero amore e trovare sopratutto in un uomo le qualità che ha lui.

Lui accetta il suo lavoro, non è geloso e mette lei al primo posto. Aggiunge che pensava non avrebbe mai trovato l’uomo giusto prima di incontrare lui. Dediche d’amore bellissime quelle della Romani per il suo fidanzato. Sicuramente l’uomo avrebbe molti motivi per cui essere geloso, sopratutto le continue foto in lingerie e bikini dove mostra tutte le sue forme. Eppure lui capisce il lavoro della compagna e non la giudica ne è geloso. Davvero un comportamento ammirevole e maturo.

Il fidanzato della Romani si chiama Christopher Johns e vive a Miami dove la Romani ha deciso di trasferirsi per lavoro. Infatti in America ha lavorato e lavora tutt’ora molto bene, è apparsa su molte copertine importanti come GQ, Maxim, Cosmoplitan e Playboy.