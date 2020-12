Clizia Incorvaia ha fatto impazzire tutti i suoi follower postando uno scatto da capogiro in compagnia di sua sorella Micol.

Clizia Incorvaia è una donna bella e affascinante. La nativa di Pordenone è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 572mila follower. La classe 1980 ha preso parte a trasmissioni come ‘Markette’ e ‘Chiambretti Night’ e nel 2016 ha partecipato a ‘Pechino Express’ con il marito Francesco Sarcina. Qualche anno dopo la Incorvaia ha lasciato il marito ed è stata una delle partecipanti del ‘Grande Fratello Vip 2020’: l’avventura nella casa più spiata di Italia non fu positiva dal punto di vista della sfida (venne squalificata) ma fu positiva dal punto di vista dell’amore. Proprio nella casa Clizia si è legata sentimentalmente a Paolo Ciavarro, di 11 anni più piccolo di lei.

La showgirl ed influencer, poco fa, ha deliziato la sua platea postando uno scatto in compagnia di sua sorella Micol. Le due donne sono meravigliose e fanno impazzire tutti i follower.

Clizia Incorvaia e Micol, bellissime in versione natalizia: che gambe!!

Clizia, nell’ultimo scatto postato in rete, ha lasciato a bocca aperta i suoi fan. La 40enne è in compagnia di sua sorella Micol. Il pubblico ha conosciuto meglio la sorellina della Incorvaia durante una puntata de ‘Le Iene’: la 27enne fece uno scherzo incredibile a Paolo Ciavarro, facendogli credere di essersi innamorato di lui e mettendolo in difficoltà con Clizia. Nella foto, la differenza di età non si nota: le due donne sono bellissime, affascinanti, dotate di una sensualità straordinaria e con labbra carnose.

Le due sorelle indossano un vestito stile natalizio tutto scosciato: le loro incredibili gambe sono letteralmente da capogiro. “In qualità di aiutanti di Santa Claus,vi chiediamo di scrivere qui sotto la letterina di Natale…”, ha scritto scherzando la concorrente del ‘GF VIP 2020’. Gli utenti, dal canto loro, stanno commentando con entusiasmo e stanno confessando i loro desideri in vista del Natale.

In uno dei numerosissimi scatti condivisi ieri con Paolo Ciavarro, Clizia indossa un perizoma che mette in mostra il suo didietro e le sue gambe da urlo.