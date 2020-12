La Caracciolo condivide una foto su instagram in cui appare su una barca in un completo nero, è davvero bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Costanza Caracciolo bellissima in bianco e nero su una barca, condivide una foto su Instagram vecchia di qualche anno fa. La Caracciolo pensa già ai posti in cui andrà una volta che la Lombardia diventerà zona gialla e quindi domenica. Condivide una foto e nella didascalia chiede agli utenti dove vorranno andare loro quando daranno il via libera. In tanti rispondono con mete bellissime, ma in realtà non c’è nulla di certo per quanto riguarda i viaggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Martina Stella sdraiata sul divano con un corpetto da infarto-FOTO

Costanza Caracciolo ha voglia di uscire e di tornare a viaggiare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Tutti stiamo soffrendo per la situazione attuale in cui ci costringe a stare a casa, anche i personaggi noti non ne possono più come Costanza Caracciolo ex velina che più volte ha fatto trasparire il disagio di non poter vivere la vita come prima. Però da domenica tutto cambierà, in Lombardia infatti si potrà di nuovo andare al bar e muoversi tra comuni e regioni.

Si potrà tornare a spostarsi e magari evadere dalla città che in questo periodo è soffocante. Intanto la Caracciolo nonostante il periodo difficile appare sempre più bella e in forma. Il tempo lo passa come tutti a casa con il marito Christian Vieri e le due figlie Stella e Isabel. A ottobre hanno celebrato il battesimo della piccola Isabel e la famiglia è apparsa in un ritratto di famiglia bellissimo che fa trasparire la felicità e la gioia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 dicembre: Vittorio ha una proposta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

La Caracciolo e Vieri si conoscevano già da anni ma non si erano mai frequentati, tra loro è scoccata una scintilla e oggi sono una famiglia meravigliosa. Insieme fanno tutto, sono complici e si divertono tanto.