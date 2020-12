La conduttrice e figlia d’arte, Cristel Carrisi, pubblica una foto d’epoca che la ritrae tra le braccia della mamma, Romina Power.

Cristel Carrisi ha pubblicato uno scatto che sembra riportarla indietro nel tempo. Nella giornata di oggi il frutto delle celebri voci italiane, Al Bano e Romina Power, ha avvertito una forte nostalgia del passato. Già nelle ultime settimane, oltre alle pose da modella e ad altre che la ritraggono intenta a praticare dello sport, non aveva perso l’occasione per postare di tanto in tanto alcune immagini della sua infanzia.

Cristel Carrisi: il tempo si ferma con mamma Romina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristel’s Official Fanpage (@cristelcarrisiofficial_fanpage)

“Sul cuscino ho ricamato mille sogni per te” sono le parole riportate nella didascalia del nostalgico scatto. La foto in bianco e nero fa sì che il tempo si fermi e che si possa tornare alla gioia di quel giorno. Ad essere immortalato è un momento di incredibile tenerezza tra mamma Romina e di una ancora neonata e dolcissima Cristel.

Entrambe di profilo e con gli occhi socchiusi, come coloro che vorrebbero godere il più possibile, ed istitinvamente, dell’emozione che sembra farsi strada tra le due. La cantante italiana è in procinto di dare un delicato bacio sul nasino della piccola Cristel, nata sotto il segno del Capricorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristel’s Official Fanpage (@cristelcarrisiofficial_fanpage)

I fan della famiglia Carrisi si trovano incredibilmente d’accordo. E la totalità dei commenti allo scatto sono tutti gli stessi. L’opinione comune le vede come “bellissime” entrambe, mamma e figlia, vicine e in un ricordo che appare come senza tempo.