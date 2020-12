Antonella Clerici, dopo un periodo di pausa, torna sul grande schermo con un nuovo format di intrattenimento sulla cucina.

È sempre mezzogiorno. Così si chiama il recentissimo programma trasmesso su Rai 1 dallo scorso 28 settembre e condotto dalla nota conduttrice presso lo studio 2000 di Milano. Il format prevede un’ora e mezza di talk show, durante la quale si intervallano giochi telefonici con il pubblico a casa, ricette e interviste a famosi vip.

Oltre alla Clerici, si è voluto costruire un cast davvero variegato che comprende diverse figure professionali: il panificatore (Fulvio Marino), la nutrizionista (Evelina Flachi), l’ortolano (Marco Bianchi) e non per ultimi 24 cuochi.

LEGGI ANCHE——-> Antonella Clerici compie gli anni e festeggia: bella da togliere il fiato FOTO

Dopo vent’anni la prova del cuoco ha chiuso i battenti

Era il lontano 2 ottobre del 2000 quando andò in onda la prima puntata. Fu da subito un successo strepitoso che ha visto sempre al timone Antonella Clerici. Solo due volte era stata costretta a lasciare le redini alla collega Elisa Isoardi: per la nascita della figlia Maelle e nel 2018, poco dopo la morte dell’amico Fabrizio Frizi, per vivere in campagna insieme al compagno Vittorio Garrone. Una scelta sofferta quest’ultima, che sembrava avere il sapore di un addio definitivo dai riflettori.

Lo spazio culinario, seppur preso con impegno dalla Isoardi, dopo la sua uscita di scena aveva visto crollare gli ascolti in modo repentino fino al 12% di share e il direttore Stefano Coletta è stato costretto a chiuderlo dopo vent’anni con non poco rammarico.

Maurizio Costanzo non le manda a dire. Infatti, non è passata inosservata la stangata che Maurizio Costanzo ha lanciato sul settimanale Nuovo diretto da Signoretti. All’interno della rubrica, infatti, un telespettatore ha chiesto la sua opinione sul fatto che la conduttrice non indossi la mascherina durante la trasmissione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—–>: Antonella Clerici vs Elisa Isoardi? Quello che nessuna sapeva

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La risposta del giornalista non si è fatta attendere. Se da un lato ha sottolineato l’importanza che ha l’immagine all’interno del format televisivo; dall’altra ha evidenziato che, data la situazione Covid, almeno i cuochi dovrebbero indossarla fosse anche solo per un fattore igienico.

Antonella Clerici farà tesoro del consiglio?