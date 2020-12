Diletta Leotta. Ritorno di fiamma con Daniele Scardina? Cosa dice lui

Diletta Leotta. La conduttrice di DANZ potrebbe aver subito nuovamente il fascino di Daniele Scardina? Cosa dice al riguardo il pugile

Diletta Leotta è particolarmente concentrata sulla sua carriera in questo momento. La stupenda giornalista siciliana è molto attiva sui suoi canali social dove tiene un rapporto sempre aperto con i suoi fan. Ha all’attivo oltre 7 milioni di follower che hanno piacere di seguire le avventure della loro beniamina.

La Leotta non dimentica di pubblicare spesso squarci della sua vita privata, dei suoi hobby e abitudini e della sua famiglia. Il topic che non manca mai però nei suoi scatti è il vero grande amore della ragazza: il calcio.

Nel febbraio 2020 l’abbiamo vista affiancare Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo. E’ attiva sulla piattaforma di video streaming online DANZ. Presente anche su Radio 105, insieme a Daniele Battaglia, con 105 Take away.

Diletta Leotta. Un’indiscrezione dal suo ex fidanzato

Molto chiacchierata è stata la sua storia d’amore con il pugile Daniele Scardina (conosciuto come King Toretto), interrotta pochi mesi fa. Entrambi hanno mantenuto sempre il massimo riservo sulle loro questioni private, non avendo mai fatto dichiarazioni pubbliche sulle motivazioni che hanno portato ad una rottura repentina. Sui social si erano mostrati in precedenza molto affiatati.

Per la prima volta è proprio l’atleta di Rozzano che rompe il silenzio. Tramite un’intervista per La Gazzetta dello Sport parla dei suoi impegni sportivi ma si lascia sfuggire una dichiarazione proprio sull’ex fidanzata. “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri…Però aggiungo: mai dire mai“.

Voglia far intendere per caso un riavvicinamento? Staremo a vedere. Saranno sicuramente i diretti interessati, se vorranno, a fornire informazioni.