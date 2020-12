Elisa Maino, 20 anni e un fisico assurdo conquista il web: la posa sexy. La webstar fa impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Elisa Maino è nata il 17 gennaio del 2003, giovanissima ma ha già conquistato tutti. A 15 anni ha conquistato il web, ottenendo più di un milione di followers. Figlia di una geometra e di un impiegato, ha un fratello che si chiama Omar e che più grande di lui e studia Ingegneria. Nel 2017 è stata la prima ad ottenere più di 1 milione di followers su Musical.ly, social dedicato alla condivisione di brevi video musicali. Ha scritto due libri che hanno riscosso un grande successo.

Elisa è fidanzata dalla fine del 2019 con Diego Lazzari e i due insieme sui social sono molto amati. Lui è più grande di lei di 3 anni e lavora come youtuber e tiktoker. Su Instagram riceve sempre tantissimi commenti da parte di ragazzine che la vedono come modello di ispirazione: “Ti seguo da quando hai esordito, hai tanto carisma e me lo sentivo che saresti diventata famosa! Ogni volta che torno da scuola accendo sempre il cellulare per vedere quello che pubblichi tu, oramai sei il mio idolo, sogno sempre di incontrarti e di abbracciarti forte“.

Su Instagram riceve tantissimi likes e ha sempre più followers, più il tempo passa e più raggiunge traguardi importanti. Ha molti fans che credono in lei e che sognano di incontrarla appena finita questa pandemia che ci sta tenendo chiusi in casa.