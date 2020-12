Federica Panicucci indignata ferma la trasmissione: “Sono inorridita”

Federica Panicucci, la conduttrice impegnata ogni mattina su Canale 5, ha dovuto chiedere di fermare la trasmissione. “Sono inorridita”, ecco le sue parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

Mattino 5 oggi ha trattato un caso che ha suscitato e continua a distanza di mesi a suscitare sgomento nel nostro paese, ovvero la vicenda che vede Alberto Genovese accusato di violenza sessuale. Un fatto di cronaca alquanto delicato che va trattato con tutte le precauzioni del caso; accortezze sicuramente tenute da Federica Panicucci la quale si è trovata ad affrontare questa tematica con l’aiuto dell’Avvocato Annamaria Bernardini de Pace. Lo stesso legale però ha compiuto un passo falso: mentre discuteva con Carmelo Abbate avrebbe pronunciato una frase davvero infelice che non è passata di certo inosservata: “Stai ragionando da meridionale”.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Federica Panicucci, come ha preso il web il suo intervento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

LEGGI ANCHE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Federica Panicucci, da perfetta padrona di casa avrebbe detto a tal proposito: “Scusami, ma ‘stai ragionando da meridionale’ è una cosa che io non posso sentire”. A quel punto l’Avvocato avrebbe tentato di salvare il salvabile – come si suol dire – “Lo dicevo in senso buono. Mio padre era meridionale e voleva che io fossi protetta dagli uomini, ma a quindici anni gli ho detto che io mi difendevo da sola”.

Una battuta infelice dal forte eco sul web: tantissimi infatti i commenti su quanto accaduto nella puntata di oggi. Ma a quanto pare sono in tanti a schierarsi dalla parte dell’Avvocato: L’avvocato ha assolutamente ragione, ed è assurdo che le stiano mettendo in bocca parole che non dice, che schifo, pur di schierarsi o far passare per sbagliata una persona.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Tranne che per la battuta orrida sui meridionali l’avvocato ha pienamente ragione dal punto di vista educativo per quanto riguarda il contesto, alcuni dei tanti commenti apparsi in poche ore sul web.