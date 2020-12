Francesco Chiofalo in diretta a Pomeriggio 5: Selvaggia è una falsa

Francesco Chiofalo, in collegamento da Barbara D’Urso, accusa la sua ex Selvaggia Roma di essersi inventata il finto abbandono del padre.

Solo lunedì scorso Selvaggia Roma, durante l’ultima puntata del GF Vip, era stata fra le protagoniste più seguite dal web. Alfonso Signorini, in occasione della sua nomination, aveva voluto raccontare il trascorso difficile della concorrente. Un passato fatto di tanti momenti bui, di sofferenza e di abbandono.

La gieffina si è aperta al grande pubblico raccontando fra le lacrime la totale assenza del padre nella sua vita da adolescente, tanto da aver confessato ai suoi compagni della casa di aver pensato più volte al suicidio. Una rivelazione che ha lasciati basiti un po’ tutti, soprattutto fuori. Tuttavia, le polemiche non si sono fatte attendere.

“Lenticchio” vuota il sacco in diretta a Pomeriggio 5

“Il tentato suicidio per l’abbandono del padre? Tutto falso, ho le prove”. Esordisce così, in collegamento nel salotto più famoso di canale 5. Chiofalo non perde occasione per contraddire le dichiarazioni della storica ex. Le sue sono accuse pesanti in quanto, se fosse vero, Selvaggia si sarebbe inventata tutto unicamente per salire alla ribalta.

Per rincarare la dose Francesco ha aggiunto di avere delle prove inconfutabili, fra cui una foto di circa sei mesi fa raffigurante la sua ex compagna e il padre . Una verità che fa a pugni con la triste realtà di orfana messa in piazza dalla concorrente all’interno del programma.

Infine “lenticchio” ha ammesso che l’ex suocero era molto presente, tanto da averlo invitato a cena per conoscerlo meglio quando i due si sono fidanzati. Nel quartiere dove vivono tutti sanno qual è la verità. Chissà che nella prossima puntata del Grande Fratello non assisteremo ad un confronto diretto fra i due. Di sicuro continueremo a sentirne parlare.