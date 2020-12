Il noto dj, Francesco Facchinetti è intervenuto attraverso i canali Instagram e ha rivelato come e chi vorrebbe essere in futuro…

Spirito gioviale e simpatico con tutti, il celebre dj, nato nel 1980, Francesco Facchinetti ha pubblicato su Instagram una foto, che rappresenta un pò il desiderio di colui che vorrebbe diventare qualcuno di speciale.

Il cognome del Dj, reso famoso per la “Canzone del Capitano” ha radici ben più profonde. Il padre, Roby è infatti il più grande tastierista della musica degli anni ’60-’70. Faceva parte del nobile gruppo musicale che ha fatto innamorare milioni di appassionati, all’epoca: i “Pooh”. L’icona, simbolo del gruppo scioltosi, dopo il concerto di Casalecchio sul Reno, il 30 Dicembre 2016 si è reso protagonista di un monito musicale che dà speranza ad un Paese intero, attanagliato dal male.

“Rinascerò, rinascerai” è il brano che racchiude un pò il periodo che tutti stiamo vivendo, affinchè in futuro non sia vana la speranza per un ritorno alla normalità

Francesco Facchinetti non sta più nella “pelle”: “Cercherò di essere così”

Padre e figlio hanno conquistato il web e gli appassionati della musica. In particolare Francesco Facchinetti ha coltivato l’interesse di Roby, cercando di calarsi nella realtà unica e inimitabile del padre. Sembra ci sia riuscito a metà, perchè nell’altra si è affidato al destino di un personaggio tipico dello spettacolo.

La partecipazione a “L’Isola dei Famosi” ha aumentato gli stimoli e le ambizioni di un uomo destinato comunque a mantenere alto il cognome di fama. Durante il reality show ha conosciuto e fatto innamorare Aida Yespica; una conquista d’amore che ha contribuito ad aumentare la sua visibilità.

Inoltre Francesco Facchinetti ha anche un profilo social su Instagram molto attivo ogni giorno, per tutti gli ammiratori, curiosi di ciò che pensa e fa durante queste giornate. Nell’ultima foto spicca una fiamma alta e rovente, proveniente dal camino di casa. Il simbolo per eccellenza, per colui che vorrebbe immedesimarsi nell’aspetto tanto caloroso, quanto coraggioso, che non si inchina di fronte a nulla.

La voglia di assomigliare ad un fuoco è nel nome dell’arte e dell’amore “…ed io, un giorno, vorrei essere forte come lui!”