Giorgia Palmas un fiore: bellezza assurda che dura negli anni – FOTO

Giorgia Palmas ha condiviso una fotografia bellissima: nonostante gli anni che passano, l’ex velina è sempre favolosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Giorgia Palmas è sicuramente una delle showgirl più amate e apprezzate dell’intero panorama italiano. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi: nel 2000 la nativa di Cagliari si classifico al secondo posto di ‘Miss Mondo’ a Londra. La classe 1982 raggiunse la popolarità un paio di anni dopo il concorso, diventando velina in compagnia di Elena Barolo. Nella sua straordinaria carriera, la sarda è stata anche conduttrice presentando programmi come ‘Paperissima Sprint’, ‘Il processo di Biscardi e ‘X Factor on Ice’. Come se non bastasse, la Palmas ha vinto il reality ‘L’isola dei Famosi’ nel 2011.

Giorgia è molto attiva sui social network: nonostante l’età che avanza, la cagliaritana è sempre bellissima e in splendida forma. La 38enne, poco fa, ha deliziato il suo pubblico con l’ennesimo scatto spettacolare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Paola Di Benedetto bellissima in canotta è una bomba sexy-FOTO

Giorgia Palmas sempre più bella: altro scatto da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Clizia Incorvaia e la sorella: 4 gambe da sballo con maglia che non copre in basso

Giorgia, nell’ultimo scatto condiviso in rete, mette in mostra tutta la sua bellezza. I suoi capelli, rispetto a qualche giorno fa, sono ben pettinati e luminosi. Lo splendore del suo viso è semplicemente disarmante. Le sue labbra e il suo sguardo dolce fanno impazzire i follower.

Il post ha raccolto 17mila cuoricini e numerosi commenti. “Sei sempre stupenda Gio”, “Sei bellissima come sempre”, “Una delle donne più belle che abbia mai visto”, “Splendida creatura”, si legge.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

La Palmas, nella giornata di ieri, ha condiviso una foto dolcissima con la culla di Mia piazzata al fianco dell’albero di Natale.